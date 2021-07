Mejor prevenir: Les contamos cuándo comienza la Ley Seca por las primarias Atentos chiquillos que este domingo se vienen las primarias presidenciales, lo que significa ley seca, así que les avisamos a que hora parte.

Estamos a solo unos días de que se realicen las primarias presidenciales, pues este próximo domingo 18 de julio la gente tendrá la oportunidad de los candidatos de Chile Vamos y Apruebo Dignidad que irán a la carrera oficial.

Así que al igual que en todas las elecciones en nuestro país, también regirá la Ley Seca. Así que las botillerías deberán cerrar sus puertas, mientras que los supermercados y negocios no podrán vender alcohol, ya se se suspende la venta de este tipo de bebidas.

El único problema es que esta oportunidad cae justo en el último día del fin de semana largo, por lo que muchos que quieran pasarlo bien en estos días deberán prepararse con anticipación.

Lo importante ¿Cuándo comienza la ley seca?

Para que ya tengan una idea, la ley seca comienza a las 05:00 horas de este domingo 18 de julio y se extenderá hasta dos horas después del cierre de mesas de la segunda vuelta, es decir pasadas las 20:00 horas del mismo día.

«El día de la elección o plebiscito, entre las cinco horas de la mañana y dos horas después del cierre de la votación, los establecimientos comerciales no podrán expender bebidas alcohólicas para su consumo en el local o fuera de él, exceptuándose sólo a los hoteles respecto de los pasajeros que pernocten en ellos» indica la ley sobre votaciones populares.

Hay que recordar que en el caso de los locales que no cumplan con la normativa de la llamada ley seca, se arriesgan a altas multas.

La votación del domingo

Para quienes aún no lo tengan claro, hay que recordar que no todos van a poder participar de las elecciones primarias, ya que aquellos que estén inscrito en algún partido que no participe de este proceso deberán restarse.

Mientras que en el caso de las personas que no tengan ninguna afiliación recibirán una papeleta con todos los candidatos de ambos conglomerados, pero solo pueden votar por uno o no se contará.