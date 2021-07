Eduardo Vargas se confesó tras término con Daniela Colett: «Es duro separarse» Luego de que se confirmara su separación de Daniela Colett, Eduardo Vargas se confesó en una entrevista sobre este complejo proceso.

Fue hace cerca de dos semanas que Daniela Colett confirmó en sus redes sociales que había terminado su matrimonio con Eduardo Vargas, esto luego de varios meses de rumores donde se afirmaba que ya no seguían más juntos.

Es en este contexto que ahora el futbolista nacional conversó con Las Últimas Noticias, donde confirmó su separación, además de entregar algunos detalles sobre cómo han vivido este tiempo distanciados.

«Con Daniela estamos separados… Estos días que he estado recuperándome del Covid hemos estado todos juntos en la casa. Todos tenemos que estar encerrados» comenzó señalando Eduardo, haciendo alusión a su reciente contagio de Covid-19, el cual informó a través de sus redes sociales.

Junto con esto, el ídolo de la selección nacional habló sobre la convivencia con Daniela, asegurando que ha sido «normal. Somos padres de tres hijos y hay que tener una buena relación. Eso no tiene nada de raro. Es duro separarse. A nadie le gusta pasar estas cosas, pero trato de tener una buena convivencia».

Su contagio de Covid-19

Por otro lado Eduardo se refirió a su nuevo contagio de coronavirus, señalando que: «Esta vez no tuve los malestares de la primera vez que me dio Covid-19, cuando incluso perdí el olfato y sufrí dolores de cabeza. Ahora fue diferente. Seguramente las dos dosis de la vacuna me ayudaron para no pasar lo mismo que cuando recién llegué a Brasil».

«Es cierto. En Brasil, uno viaja constantemente y es poco el tiempo que tiene para estar con los hijos. Encerrado he valorado esas cosas. Jugamos todo el día y eso es gratificante» cerró el deportista.

Daniela Colett confirmó el quiebre

Como te mencionamos, fue la propia Daniela Colett la que confirmó el quiebre con Eduardo Vargas en su cuenta de Instagram, esto luego de aburrirse de que gran parte de sus seguidores le preguntara constantemente si seguía o no con el futbolista.

«Yo no quería hablar sobre esto por respeto a mi familia, a mis padres, a mis hijos, en fin. Sin embargo, siempre tendremos una buena relación (con Eduardo) porque tenemos tres hijos. Nosotros siempre vamos a ser una familia y yo voy a apoyarlo a él pero es eso. Nada más que decir sobre esto» es parte de lo que señaló en ese momento.