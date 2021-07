«Los nietitos los detestan»: Redes sociales recuerdan dichos de Pamela Jiles tras triunfo de Boric A raíz del triunfo de Gabriel Boric en la primaria, varios recordaron la burla de Pamela Jiles mientras el candidato juntaba firmas.

Este domingo se realizó la primaria presidencial, donde se eligieron a los candidatos que irán en la papeleta de este noviembre. Y sin duda que la mayor sorpresa la dio Gabriel Boric, quien con más del 60% de los votos superó a Daniel Jadue e incluso se convirtió en la mayoría nacional.

Por lo mismo que varios usuarios recordaron sorprendentemente a Pamela Jiles, esto debido a que la parlamentaria lanzó unos polémicos dichos relacionados con el candidato, justo previo a la inscripción de candidaturas para esta elección.

Resulta que en mayo pasado, la ‘abuela’ estaba en lo más alto de las encuestas, mientras que Boric estaba teniendo problemas para reunir las firmas necesarias para inscribir su candidatura y competir en la primaria frente a Daniel Jadue.

Así que Pamela Jiles no dudó en burlarse de esta situación en un punto de prensa. «Enfrenten que no lograron juntar las firmas porque el pueblo no los quiere, los nietitos los detestan» lanzó en su momento.

Pero estos dichos no le funcionaron como esperaba a la abuela, ya que tras viralizarse estos dichos, de inmediato miles de personas partieron a firmar para apoyar a Boric, lo que ahora terminó con un triunfo para el candidato del Frente Amplio, quien está un paso más cerca de La Moneda.

Pamela Jiles, 7 de mayo de 2021. pic.twitter.com/o6SrK6ioGs — Historia de Chile (@fotohistoriacl) July 18, 2021

Los nuevos dichos de Pamela Jiles

Luego de que se viralizaran los dichos de Pamela Jiles, la diputada fue consultada por esta situación, frente a lo que no dudó en señalar que «Felicito muy sinceramente y desde el fondo del corazón al compañero Gabriel Boric».

Junto con lo que agregar que «creo haber aportado al proceso de recolección de firmas, y me alegro mucho que haya sido así» y de paso descartar su interés por participar en la carrera presidencial.