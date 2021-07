Julio César Rodríguez volvió a ‘Contigo en la mañana’ y contó qué le pasó Tras preocupar a sus seguidores, finalmente este viernes Julio César Rodríguez volvió al matinal y explicó el virus que lo enfermó.

Hace varios días que Julio César Rodríguez había estado ausente de ‘Contigo en la mañana’, situación que tenía bastante preocupados a sus seguidores. Por lo que finalmente el miércoles se confirmó que lo que tenía era rotavirus.

Así que este viernes volvió a las pantallas de CHV, y como era obvio el animador rápidamente fue consultado sobre como lo pasó con este complejo estado de salud. «Tuve un virus estomacal, que es ‘fregado’…. No, si estuve mal» comenzó señalando.

Tras esto Julio César señaló que: «Me dio en la noche, no tuvimos tiempo de reaccionar… no podía ni agarrar el teléfono… Ahí estuve con todos mis amigos, ‘con Guajardo, con Ulloa» mientras Monserrat Álvarez lo llamaba a no dar más detalles.

Siguiendo por esta línea, el periodista comentó que el día que comenzó a manifestar la enfermedad «llegué tarde (a su casa), llegué medio débil porque grabamos el Late hasta muy tarde… hacía mucho frío y pasé directo a acostarme».

Es frente a esto que durante la madrugada comenzó a sentirse mucho peor, por lo que llamó al director del matinal para avisar que no asistiría por motivos de salud, situación que terminó extendiéndose por tres días.

Frente a esto, Monserrat recordó la vez que todos en su familia tuvieron rotavirus, señalando que «son brotes», a lo que Julio César lanzó en tono de broma: «Me da rabia que me haya dado esta cuestión, porque no soy un niño».

«Es muy humillante hablar de esto, porque la gente se imagina lo que uno está hablando, entonces que me imaginen abrazado a la taza del wc» agregó el animador y cerró entre risas: «Me da rabia contar estas debilidades… he comido puro arroz blanco y pollito cocido».

¿Qué es el rotavirus?

De acuerdo a lo que consigna el sitio Medline Plus, el rotavirus consiste en un virus que casusa gastroenteritis y cuyos síntomas incluyen diarrea severa, vómitos, fiebre y deshidratación.

Las infecciones se suelen dar en invierno o primavera, siendo muy fácil de que se dé en niños, pero también se pueden contagiar los adultos. No existen medicinas para tratarlo, pero se puede prevenir la deshidratación con líquidos especiales.