«Yo lucho por mis hijos»: Ex de Gonzalo Jara denuncia que no paga la pensión alimenticia En un en vivo por Instagram, la ex de Gonzalo Jara salió a denunciar públicamente que tiene abandonados a sus hijos desde la separación.

Gonzalo Jara está en medio de la noticia, la cual en esta ocasión no tiene nada que ver con el fútbol. Resulta que la periodista Cecilia Gutiérrez conversó con su ex esposa, Roxana Luengo, quien lanzó una dura acusación, asegurando que tiene abandonados a sus retoños.

Resulta que en una transmisión en vivo por Instagram, Gutiérrez conversó con la mujer sobre los años de matrimonio que tuvo con el seleccionado nacional. Donde relató que tienen dos hijos en común, además de asegurar que llevan un largo tiempo separados, aunque solo de hecho.

Fue en ese momento que la ex esposa de Gonzalo Jara dio a conocer públicamente que no lo está pasando nada bien, ya que él casi no tiene relación con sus retoños y ni siquiera paga la pensión. «Lo desconozco totalmente, creo que es una persona sin alma, sin corazón».

«A mis hijos le han faltado muchas cosas, dentista, por ejemplo. Mi hijo mayor le duelen sus muelas, saqué a mi hija del jardín porque él no paga… Cada dos meses me manda un poco de dinero» afirmó Luengo, quien señaló que la excusa que le da es que «no tiene club», por lo que anda corto de plata.

La relación de Gonzalo Jara con sus hijos

«Los niños no se mantienen con un llamado cada dos semanas. Me duele que su padre no vea a su hija y menos que no aporte económicamente. Yo no quiero lujos. No estoy pidiendo para mí, ni para comprarme cosas, yo lucho por mis hijos» afirmó la ex de Gonzalo Jara.

Siguiendo por esta línea afirmó que «Estoy en una situación grave, estoy abandonada por parte de la familia de él. Me siento sola porque no hay apoyo». Esto en relación a la demanda por pensión alimenticia, a la cual no asistió y tras lo que bloqueó a Luengo.

Junto esto, señaló sobre Gonzalo Jara. «Él vive la vida, lo pasa bien, esa vida es perfecta”, comentó, en referencia a las fotos que sube en sus vacaciones con su nueva pareja. «Mi intención no es hacer daño, yo quiero lo que corresponde, estoy sacando la voz por mis hijos… oculté cosas para no joderle su carrera».

Finalmente Roxana hizo una petición al futbolista. «Que Gonzalo me desbloquee, me llame y se siente a conversar conmigo, que me diga realmente lo que le pasa (…) Si es hombrecito que de cara».