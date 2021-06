Hasta con cumbia: Huaso Isla encantó con video enseñando español a Ben Brereton En un live después del partido, el Huaso Isla y Ben Brereton sacaron carcajadas mientras intentaban enseñarle español al británico.

No cabe duda que en Chile está desatado el fanatismo por Ben Brereton, el británico de madre chilena que en solo 3 partidos por la Roja ya se convirtió en el favorito de muchos. Pero hay un puro problema, pues el chiquillo de 22 añitos no le pega mucho al español.

Es por lo mismo que algunos en la selección están buscando remediar esto. Así fue como lo demostró el Huaso Isla tras el empate con Uruguay, pues mientras tenían un poquito de tiempo libre, el oriundo de Buin se lució con unas pequeñas clases de español.

Resulta que Isla la rompió con una transmisión en vivo por Instagram en la que aparecía junto a Big Ben, con quien intentaba mantener una conversación con su compañerito nuevo mientras escuchaban cumba villera de fondo.

«Viva Chile» mencionó tímidamente Brereton Díaz, mientras que el huaso señalaba «Hola Chile. Isla es muy loco» intentando que el británico repitiera las mismas palabras.

«Isla loca, loca» respondió Ben, a lo que el chileno agregó «Aránguiz es muy bueno», intentando molestar al «príncipe» Charles, que se encontraba en ese momento con ellos en la pieza del hotel.

En ese momento Aránguiz preguntó: «¿Qué?», a lo que Isla respondió que estaba intentando enseñarle nuevas palabras en español a Ben. «La gente, que estoy enseñándole español pa’ que sepa. La gente lo quiere ver, solo lo quiere ver» lanzó.

«Number One, Alexis Sánchez finish, Your number one, you’re presidente de Chile» agregó el huaso Isla, intentando explicarle a su compañero que la gente en nuestro país lo quiere tanto que incluso podría ser Presidente y recordando al niño maravilla que está fuera de la Copa América por una lesión.

Tras esto Ben respondió «Viva Chile» con emoción. Pero la cosa no se quedó ahí, ya que típico chileno, lo primero que hizo el huaso Isla fue enseñarle algunos de los garabatos más típicos del Chilito.

