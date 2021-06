«No paga la pensión alimenticia hace años…» El mensaje de Sigrid Alegría tras recibir regalo de su ex A través de sus redes sociales, Sigrid Alegría compartió un particular mensaje, mostrando el particular regalo que recibió en su cumpleaños.

Este viernes recién pasado Sigrid Alegría celebró sus 47 añitos, por lo que obviamente se llenó de cariñosos mensajes por parte de sus cercanos y seguidores en redes sociales, quienes le desearon lo mejor en esta nueva vuelta al sol. Pero también recibió uno que no se esperaba para nada. Resulta que la actriz contó en su cuenta de Instagram que ese día recibió un particular regalo por parte de su ex pareja y padre de dos de sus hijos. El cual pese a lo que muchos podrían pensar la molestó profundamente por más que claras razones. Por medio de las historias de la red social de la camarita, Sigrid subió una postal con un filtro mientras posa con un ramo de rosas que le envió el susodicho, junto con lo que le dedicó un duro mensaje. «No paga la pensión alimenticia hace años, me vació la cuenta bancaria, me ha demandado tres veces, me insulta cada vez que puede» escribió. «Ahora me regala rosas rojas diciendo que son de parte de los niños» agregó la intérprete nacional, quien además agregó una encuesta para sus seguidores, a los que les consultó si esto se trataba de un acto de locura o si era violencia intrafamiliar. No es la primera vez que Sigrid expone al sujeto Como te hemos contado en otras ocasiones, Sigrid ya había compartido con sus seguidores que no tiene la mejor relación con el padre de dos de sus hijos. Pues a través de su cuenta de Instagram ya había señalado que el sujeto no pagaba la pensión alimenticia de los menores. Es más cuando comenzó el retiro por el 10%, señaló que ya había pedido la retención y que se había demorado bastante en recibirla. «Alguna madre ha recibido del 10% de la AFP para achicar la deuda de pensión alimenticia? Yo todavía estoy esperando. 3er Juzgado de familia» escribió. Siguiendo por esta línea, Sigrid aseguró que: «Aún no sé del 10% AFP, porque curiosamente la deuda de pensión alimenticia de mis hijos desapareció», además de señalar que «la deuda acumulada de dos años, de repente quedó en 2 meses de deuda».