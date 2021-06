Gala Caldirola derriba el mito: Audios filtrados de Huaso Isla no eran para ella En un adelanto de 'La Divina Comida' finalmente Gala Caldirola aseguró que el "me saliste bastante tímida" al final no iba para ella.

Cinco años de relación tuvieron Gala Caldirola y Mauricio Isla, esto luego de que anunciaran su separación hace solo unos meses, asegurando que pese a esto, aún se tienen mucho cariño y que por sobre todo van a priorizar el bienestar de su retoña. Pero por 2016 y cuando recién comenzaban su pololeo, se filtró en redes sociales unos audios del futbolista nacional que causaron sensación entre los usuarios de redes sociales y que dejaron al descubierto sus dotes de galán. «Parece que me saliste bastante tímida, eh… tienes los ojos hermosos, pero estás bastante tímida, amorosa» se le escucha decir al Huaso en su momento, por lo que todos pensaron que estas tiernas palabras iban dirigidas a ni más ni menos que a la propia Gala. Aunque en las últimas horas este ya mítico audio se derrumbó para desgracia de todos los que quedaron encantados con las palabras del seleccionado nacional, esto gracias al nuevo adelanto de ‘La Divina Comida’. Resulta que en el próximo capítulo del programa de CHV, estarán invitados el cantante Rigeo, la periodista Verónica Bianchi, el actor Juan Pablo Bastidas y la propia Gala Caldirola, quien no dudó en confesar que al final esos audios nunca fueron para ella. La firme de Gala «Esos audios nunca fueron para mí» lanzó de inmediato de española, y por lo que se presume contará más de la historia en el capítulo de este sábado. Pero esto no es todo, ya que en el corto video se puede ver que Gala finalmente contará la firme de la lamentable separación del futbolista nacional. Hay que recordar que en su momento la ex chica reality explicó que: «Con el mismo amor que un día decidimos empezar un camino juntos como pareja, hoy decidimos hacer un quiebre en nuestra relación sin perder el amor que todavía nos tenemos».