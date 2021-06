Fernando Solabarrieta se confesó por su salida de TVN: «Cometí una inmensa irresponsabilidad» En su participación en 'De tú a tú', Fernando Solabarrieta se confesó sobre su polémica salida de TVN a raíz de los excesos que tuvo.

La noche de este miércoles Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara fueron los invitados a ‘De tú a tú’, donde el periodista deportivo se confesó con Martín Cárcamo, donde reveló que su polémica salida de TVN se debió a los excesos que estaba cometiendo.

En un inicio confesó que a los 16 años llegó a Santiago para estudiar periodismo, y que en su último año de carrera entró a TVN. «Casi no hice nada periodístico. Correteaba viáticos, ayudaba a los periodistas de ese momento, iba a buscar bandejas al casino, repartía café. Era la forma de hacerme hacer sentir que era útil».

«Y solo por eso, por mi disposición al trabajo, es que Carlos Ramírez decide dejarme y darme trabajo. Entonces estoy ese quinto año trabajando los fines de semana y estudiando para sacar la carrera» Agregó Fernando, quien comentó que un día tuvo que hacer un reemplazo en el matinal y que ahí recién comenzaron a considerarlo.

Finalmente en 2015 el periodista dejó el canal, aunque volvió en 2020, donde finalmente salió en medio de una polémica. «Lo de TVN es una historia más profunda» señaló.

Los excesos de Fernando

En relación a esta salida Fernando señaló que: «Yo fui de los que me divertí mucho». Confesando que incluso su esposa se encargaba de corretear a sus amigos, hasta que se dio cuenta de que estos eran una mala influencia para él.

«Llegó un momento en que ya casado, con hijos, logré cambiarlo, pero no totalmente. Había siempre un momento en el año, en mi vida, donde yo pasaba el límite, me excedía. Pensé que no tenía un problema porque era súper esporádico, pero lo tenía» aseguró el periodista.

Siguiendo por esta línea, Fernando señaló: «Y cuando sucedió lo de TVN, que fue eso, una irresponsabilidad, un exceder el límite. Además, querer responder cuando no debía, cuando debía haberme excusado». Junto con esto detalló que era su último día antes de vacaciones, pero que no recordó que ese viernes le tocaba salir al aire y ya estaba en medio del carrete.

«No debí haber ido. Salió todo mal. Cometí una inmensa irresponsabilidad. Me disculpé con un canal que adoro. Y en ese momento entendí que tenía un problema y que me tenía que hacer cargo de ese problema. Hacerme responsable de esa situación. A partir de ahí inicié un proceso de autoconocimiento, de reflexión» aseguró.

Terminó pidiendo ayuda

Es frente a esto que Fernando se fue de TVN entendiendo que lo que había pasado era más que grave. Por lo que conversó con Ivette Vergara y sus padres para pedir ayuda.

«Soy la misma persona, uno no cambia totalmente, pero te das cuenta que hay cosas en tu vida que ya no son graciosas, que ya no son un carrete, son una irresponsabilidad, un exceso» afirmó Solabarrieta.

Junto con lo que Fernando señaló: «Lo que yo puedo entregar con mucha honestidad es un testimonio de que hay que hacerse cargo de esas cosas, no tenerles miedo, y trabajarlas en un proceso, sentarse y sacar tu mier… de adentro».

«Cuando uno llega a esos excesos es porque algo en tu vida está pasando y en algún momento te quieres anestesiar. Y una de las cosas que he aprendido es que yo no puedo lidiar con mi pena, me cuesta mucho y la bloqueo, la esquivo, la evado. Y cuando ya no puedo más con la pena, sin saberlo, porque es un proceso inconsciente, llega el momento de anestesiarme».

«Soy un gran evasor de la pena, y hoy día la transito para que no se me acumule y salga con furia como un volcán a través del esto (y muestra un vaso, en referencia al alcohol). Tú me entiendes» afirmó Fernando.

Para cerrar comentó: «Es un trabajo largo, arduo, pero es hermoso. Es volver a reinventarte en la vida. Es simplemente trabajar en mí y hacerme responsable de mis cosas y no generar tristeza y dolor a la gente que tú quieres por alguna situación en donde no tengas control y excedas los límites y seas un pelotudo. No quiero más eso, me hacía mal».