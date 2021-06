Conmoción en Llanquihue: concejal electo aparece muerto y supuesto autor se habría entregado Un misterioso hecho se está investigando en la región de Los Lagos, luego de que un concejal electo fuera encontrado muerto en su hogar.

Un lamentable y misterioso caso ha conmocionado a la localidad de Llanquihue. Y es que durante el día de ayer, se encontró a un concejal electo muerto al interior de su domicilio.

En concreto, el afectado se trata de Richar Barría Triviño, un asistente social de 47 años que tras las últimas elecciones fue elegido para el cargo de su comuna. Además, se constató que el cuerpo fue encontrado dentro de su hogar, ubicado en el sector de Pichi Laguna.

Con respecto a los detalles, tal como reporta La Cuarta, el cadáver de este hombre también presentó heridas cortopunzantes. A raíz de esto, Fiscalía se encuentra investigando el caso.

«La víctima presentaba lesiones cortopunzantes múltiples en diferentes partes de su cuerpo, especialmente en la zona toráxica y cuello», señaló el fiscal adjunto de Puerto Varas, Fabián Fernández Gatica.

El presunto autor de crimen al concejal de Llanquihue

Sin embargo, lo que ha llamado la atención durante las últimas horas fue la presunta confesión del crimen. Y es que al parecer, el autor del homicidio se habría entregado a Carabineros.

Según La Cuarta, se trataría de un joven de 18 años, quien se dirigió al cuartel policial en compañía de un abogado para prestar sus declaraciones al respecto. Hasta el momento, no se ha confirmado si efectivamente se trata el sujeto homicida o no.

Otra persona que también se refirió a los hechos fue Alejandra Chaparro, una amiga cercana del concejal electro en Llanquihue. En conversación con el matinal ‘Mucho Gusto’, la mujer señaló que hubo una «campaña sucia» durante las pasadas elecciones.

«Es todo un tema político que lo hayan asesinado. Que le hayan quitado la vida a mi amigo, eso no tiene nombre. Él era un amigo con todo el mundo y ayudaba a muchas personas acá en Llanquihue. No entiendo por qué le quitaron la vida», sentenció Chaparro.

Por último, sin profundizar mucho en el tema, la mujer apuntó a que «no querían que él saliera de concejal por un tema de disputa de agua del sector. Esto es solo un tema político».