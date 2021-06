Claudia Conserva se fue en contra de quienes critican su vestuario Luego de recibir críticas por cómo se viste en su programa, Claudia Conserva decidió salir a responder sin filtro todos los mensajes.

Hace varios años que Claudia Conserva está al mando de ‘Milf’, programa de TV+ que con el paso del tiempo se ha convertido en todo un éxito. Pero no todo es alegría para la animadora, ya que constantemente recibe críticas de parte del público por su vestuario.

Por lo mismo que fue en este espacio donde la esposa de ‘Pollo’ Valdivia decidió salir al paso sobre todos los comentarios que recibe en su contra, especialmente los que se relacionan con el look que luce día a día como conductora.

«A mí me pelan ene porque vengo con chaleco y vengo abrigada» comenzó señalando Claudia Conserva a sus compañeras, para luego dar paso a responder a estas críticas en su contra.

«La mayoría de la gente se viste para la tele y yo encuentro que ‘Milf’ es un programa tan relajado, me siento tan cómoda, que yo… tampoco tengo tiempo para arreglarme» aseguró la comunicadora en el espacio.

Siguiendo por esta línea, Claudia Conserva agregó sobre su elección de vestuario. «Yo vengo cómoda, no vengo con el buzo de mi casa, pero mira que cosa más rica este vestido».

«Hay algunas personas que eso les molesta y creen que uno tiene que venir producida. Y quiero aclararles que acá también hace frío» cerró la animadora, quien de inmediato recibió todo el apoyo por parte de sus compañeras de panel.

Otras críticas a Claudia Conserva

Pero esta no es la única crítica que recibió Claudia Conserva en su programa, sino que recientemente una seguidora del programa lanzó que junto a su hermana eran clasistas, solo por el apellido de su padre.

«Yo no quería echarme un bloque hablando de esto, es solo que hice la salvedad porque me llamó la atención que esto de tener familia italiana te hace creerte más -aseguró-. Mi papá era artesano, pobre como rata. No sé qué te puedo decir, amiga» fue parte de la respuesta que lanzó.