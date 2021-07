Botota Fox sin filtro contra Paty Maldonado: «Es una vieja totalmente cahuinera» En una reciente entrevista, Botota Fox se refirió sin filtro a Paty Maldonado, comentando sobre su nueva faceta en internet.

Como invitada al podcast ‘La Hora Mediática’, Botota Fox habló de su vida y otros temas, incluyendo su participación en el programa ‘The Switch’, en el cual Paty Maldonado era uno de los jurados y a quien aprovechó de repasar, pese a que le reconoció algunas cosas.

«Siento que en la televisión todavía hay gente tal cual es la Paty Maldonado, ella como fiel representante de lo que piensa, que uno también no tiene que estar en contra, cada uno piensa lo que quiere» comenzó señalando la chiquilla en el espacio online.

Siguiendo por esta línea, Botota Fox reconoció que se ha mantenido fiel a sus ideales. «La vieja igual de todos modos ha sido coherente, siempre ha pensado lo mismo, nunca se ha dado vuelta la chaqueta como muchos lo han hecho, entonces siento que ahora no sé si le sirva mucho la televisión».

Botota Fox aseguró que no debería volver a la TV

Eso sí, la transformista señaló que Maldonado no podría estar en la TV actual. «No la veo en ningún programa, mas que como ‘Patricia Maldonado cuéntanos ¿Cómo has vivido la pandemia sin trabajo, sin estar en la televisión y que la gente ya no te quiera? Si la vieja es astuta no debería volver a la televisión, porque creo que estamos cambiando los cimientos de esta televisión y no sirve para eso».

«No debería volver a la televisión -agregó- es una vieja totalmente cahuinera, tiene un aura como de dueña de fundo, que se las sabe todas. Ella se encargó que la gente no la tome en cuenta» afirmó Botota Fox.

Además recordó a la compañera de Maldonado en ‘Las Indomables’. «Cata Pulido, muy amiga de ella, que también piensan igual, ellas son la parte mala del Internet y le llevan la contra a todo este sistema». Junto con esto, aseguró que no iría al programa si la invitaran «porque la gente sería cruel conmigo y no quiero problemas».