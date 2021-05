Yamila Reyna impacta a sus seguidores con radical cambio de look A través de su cuenta de Instagram, Yamila Reyna sorprendió a sus seguidores al mostrar que dejó de lado su cabello largo.

En el último tiempo Yamila Reyna ha estado más que activa en sus redes sociales, donde muestra todo tipo de registros sobre su vida personal y laboral, pero especialmente sobre su romance con el ‘Mono’ Sánchez, con quien incluso ya tiene planes de casorio.

Pero en esta ocasión la actriz che quiso compartir una especial postal, ya que decidió estrenar un radical cambio de look, dejando de lado su cabello al que estaba acostumbrada y apostando por un corte al estilo mullet, acompañado por una chasquilla en v, en un estilo muy similar al de Paola Volpato en ‘Edificio Corona’.

«¡AtReVeTeTeTe! #look #looks #atrevete #acambiar #reyna» escribió Yamila para acompañar la postal en Instagram que en pocas horas recibió más de dos mil me gusta y decenas de comentarios por parte de sus seguidores a quienes le encantó su nuevo estilo.

«Divina!!!!!»; «Un aire a Cheetara con ese look»; «Hermosaaa te admiro un montón»; «Que regia la yeguaaaa !!!»; «Bella»; «Regia.. Me encanto tu corte de pelo»; «Te ves estupenda!»; «Estupenda»; «Todo lo que hagas, te queda precioso» y «Te vez regia» le dejaron.

Pero no solo ellos le dejaron comentarios, sino que algunos famosos también le escribieron, como Belenaza quien le dejó un «Me encantaaaa» a Yamila. Mientras que su pololo agregó: «Me encanta y me encantas mi amor🧡». Incluso Begoña Basauri dejó: «Es que me encanta».

Yamila confesó sus infidelidades

Recientemente Yamila fue invitada al programa de Instagram ‘Cuento Corto’ de Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta, donde sorprendió con las declaraciones de su vida amorosa.

Resulta que ahí fue donde ella misma tocó el tema de la infidelidad, momento en que los comunicadores negaron haberlos sido. No obstante, la chiquilla contó lo había hecho en varias ocasiones.

«Yo sí lo he sido, pero porque yo me crié con un padre músico -Daniel Humberto Reyna-, pero era muy caradura porque me decía, ‘yo engañé a tu madre de la cintura para abajo, nunca con el corazón’ y yo lo asimilé como era normal», contó Yamila.