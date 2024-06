El fuerte relato de expolola de chileno acusado de femicidio en Argentina: «Sus papás sabían todo»

Recientemente, se dio a conocer el caso de Felipe Herrera, chileno que confesó el femicidio de su pareja, Verónica Heredia, en Córdoba, Argentina, a quien apuñaló luego de tener una discusión.

De acuerdo a las primeras informaciones, luego de escuchar los gritos, sus vecinos llamaron a la policía, quienes encontraron al sujeto herido -quien al parecer intentó quitarse la vida-, por lo que los trasladaron a un centro asistencia. Frente a esto, se espera que en los próximos días sea formalizado.

Es de esta forma que, en las últimas horas, se conocieron nuevos antecedentes sobre el chileno, quien ya tenía antecedentes de violencia intrafamiliar. Es más, en nuestro país ya lo condenaron en 2022 por lesiones menos graves en contra de su en ese entonces pareja.

Expolola de acusado de femicidio entrega potente testimonio

Y en conversación con CHV, la mujer que denunció a Herrera se refirió a este dramático caso. «Él era una persona de muy pocos amigos, muy cercano a su papá y a su mamá, ese era su círculo».

«En mi caso, la vez que me agredió fue la única vez y yo pude salir porque llamé a mi mamá, llamé a mi papá, y después nunca volví a esa relación. Pero el día que a mi me pasó esta agresión llegó su papá al departamento y me dice ‘de nuevo con la misma cuestión’. Y después cuando llega su mamá, me mira y me dice ‘mijita, pero si esos moretones se tapan con maquillaje, para qué llamaste a tu mamá’», continuó.

Siguiendo por esta línea, aseguró que «claramente sus papás sabían todo lo que había pasado anteriormente y tapaban todo lo que su hijo hacía«.

«No voy a contar lo que me pasó a mi porque es muy fuerte, pero ambas historias de otra expareja y yo, el patrón es el mismo: ambos fueron por celos, a ambas nos agredió muy fuerte. Él, una vez terminada la agresión, se entrega como lo hizo en el caso de ahora. Es un patrón», indicó.

Por último, indicó que «Lo que yo más recuerdo es que cuando, terminamos el juicio, el fiscal dijo que esto era un patrón que se estaba repitiendo y que si esto se volvía a repetir y quedaba libre, él iba a asesinar a otra persona. Y lamentablemente fue lo que pasó».