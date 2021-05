Gracias a Facebook: Mark González y Maura Rivera contaron su historia de amor En su entrevista para 'De tú a tú', Mark González y Maura Rivera relataron cómo se conocieron y comenzó su bello romance que sigue hasta hoy.

Mark González y Maura Rivera fueron los más recientes invitados a ‘De tú a tú’, donde hablaron de su vida personal, especialmente de su relación, la cual comenzó en 2009 ni más ni menos que por Facebook, luego de que el futbolista decidiera contactarla.

«La veía en la televisión desde España (cuando ella participaba en Rojo de TVN). La busqué por Hi5, por MySpace… ¡que antiguo! Se me cayó el carnet. Y después Facebook. Y la encontré. Fui súper caballero. Mis intenciones no fueron malas. Yo quería conocerla» comenzó relatando el ex seleccionado nacional.

Siguiendo por esta línea, González recordó una divertida anécdota que le ocurrió al contactarla. «En Facebook le mandé un mensaje bien bonito, y me responden: ‘Mark, esta es una página de fans’. ¡Me quería matar! No sabía qué hacer (…) Y empiezo a ver entre los comentarios y salía uno de Maura. Y dije: ‘Ahí está, ella es la original’ Le puse clic, copiar, pegar (el mensaje anterior). Y ahí me respondió. Así fue».

Por su parte, la bailarina contó que: «Yo estaba full pega, full soltería, quería pasarlo bien. Y me llega este mensaje, y lo veo en la foto donde sale todo sexy sacándose la polera de unas fotos que había hecho para una revista, y pensé ¿Cómo no le voy a contestar? Si todo entra por la vista».

La relación

Junto con esto Mark confesó que como en ese momento él jugaba en el extranjero y tenían una gran diferencia de horario, él incluso ponía alarmas para contestarle a Maura. Fue recién cuando el futbolista volvió a Chile que se pudieron encontrar, tras estar un largo tiempo hablando online.

Los tortolitos pololearon por un año, pero el futbolista a los seis meses ya le había pedido casorio. «Cuando uno se enamora, se enamora. Si estás enamorado y estás seguro, por qué no» aseguró González.

Mientras que Maura habló de las cosas que tienen en común, recalcando que ambos vienen «de abajo. A los dos nos ha costado salir adelante, nadie nos ha regalado nada. Ambos fuimos criados por los abuelos, lo que es una bendición porque ese amor y ese cariño es impagable».