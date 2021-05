«Esto es maldad pura»: Daniela Nicolás respondió a feo comentario que le llegó por su enfermedad A través de redes sociales, Daniela Nicolás le mostró a sus seguidores un horrible mensaje que le llegó donde se burlaban de su enfermedad.

Por estos días, Daniela Nicolás es la chica del momento. Y es que a pesar de no haber clasificado en el top 21 de Miss Universo, la chilena supo como abrirse su propio espacio y terminó como una de las favoritas del público.

Con un fuerte discurso para visibilizar a las personas que sufren de enfermandes autoinmunes, la actriz se volvió una de las participantes más populares y queridas dentro del concurso. Sin embargo, parece que nunca pueden faltar los chaqueteros. Ya que la rubia mostró en feo mensaje que le llegó a sus redes sociales.

Recordemos, que hace unos años atrás, Daniela Nicolás confesó que sufre de una ‘Enfermedad de Tejido Conectivo’ (ETC). La cual deriva en una artritis reumatoide juvenil y con la que tuvo que sufrir mientras fue parte del Miss Universo.

«Tiesa, pareces vieja con artritis. Ojalá te quedes postrada luego, rucia Barbie más falsa que beso de suegra», fue el comentario que un odioso le envió a su cuenta de Instagram. Y sin dejar la pasar la oportunidad, la actriz quiso hacer una importante reflexión al respecto.

Las palabras de Daniela Nicolás

Para sus más de 671 mil seguidores, la Miss Chile escribió lo siguiente: «Solo quiero mostrarles el nivel de mensajes con los que tengo que lidiar día a día. A mí ya no me afectan, pero no se imaginan a cuántos pacientes les hacen bullying con comentarios como estos y no dimensionan el daño que están haciendo», partió.

«Esto es maldad pura. Burlarse de la enfermedad de alguien es lo más bajo que se puede caer», agregó también a su reflexión. La cual terminó con una sencilla pero sentida frase: «que no se les olvide que somos personas».

Tras su paso por el certamen de belleza, Daniela Nicolás no logró llevarse la corona. Sin embargo, la chilena felicitó a la mexicana Andrea Meza, quien regresó el título de Miss Universo a Latinoamérica.

«No puedo estar más emocionada de que la corona se haya quedado en las Américas y en las manos de nuestra querida @andreamezamx. Siempre fue una de mis favoritas, se lo dije, nos ayudamos antes de entrar a esa preliminar y final, compartimos momentos muy lindos, y muchas de nosotras que tuvimos la suerte de conocerla de cerca. Les puedo decir con seguridad que va a hacer un trabajo increíble», escribió la actriz en una publicación.