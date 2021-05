«Canal 13 comunista»: Persona interrumpió despacho a periodista de ‘Aquí Somos Todos’ Mientras Max Collao estaba realizando un despacho desde Santiago Centro, una persona lanzó insultos hacia el equipo de Canal 13.

Este jueves se vivió un tenso momento en el programa ‘Aquí Somos Todos’ de Canal 13.

Mientras el periodista Max Collao se encontraba realizando un despacho desde Santiago Centro para ayudar a las personas a poder doblar los votos de las elecciones de este fin de semana.

En eso llegó una persona a encarar al profesional, lanzando diversos epítetos al canal.

«Te pondremos música para la alegría, qué fome. Canal 13 comunista, fome», dijo el individuo, descolocando a Collao quien le ofrece hablar con él.

«Muchas gracias amigo, ¿tiene algo que decir?, estoy entrevistando, ¿estás bien?», dijo Max mientras la persona seguía lanzando insultos.

Durante el momento, el sujeto seguía insistiendo en colocar música para ‘alegrar’ el móvil que estaba realizando Collao, quien le ofreció hablar cuando terminara con su entrevistada.

«Respeto ante todo amigo», le respondió Max al desconocido y posterior a eso pudo continuar con su despacho.

Periodista de Canal 13 fue asaltado

Los momentos al parecer no son tan gratos en Canal 13, ya que el periodista de ‘Aquí Somos Todos’, Matías Vera fue víctima de un asalto ayer en la comuna de Ñuñoa.

«Me asaltó un motochorro. Iba caminando afuera del metro Chile España y se me acercó una persona en moto con una mochila de Rappi a las 20:20 horas justo afuera de la Fuente Suiza», dijo el profesional a través de una publicación en Instagram.

Al momento del atraco, Vera cuenta que le «arrebataron el equipo de la mano y arrancó por la vereda en dirección al poniente. Si hubo agresión o forcejeo da lo mismo porque esta gente mala no merece más reconocimiento».

«Estoy frustrado, tengo pena. Ni siquiera he podido bloquear mi teléfono porque el sistema está tan mal hecho que me manda códigos al teléfono que me robaron», expresó.

Finalmente, el periodista llamó a sus seguidores estar atentos: «Cuídense, no saquen el teléfono en la calle. La gente mala anda más mala que nunca. Estoy bien, no se preocupen. Solo incomunicado hasta nuevo aviso».