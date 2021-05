Ándate cabrito: Militares y apoderados cuidaron supuesto local de votación paranormal Tras asegurar que dentro del recinto 'penaban', un grupo de militares y apoderados tuvieron que quedarse a resguardar los votos.

Desde que comenzaron estas elecciones 2021, los despachos de los medios han tenido una cobertura completa durante todo el día. Y como en toda ocasión histórica, no pueden faltar las curiosidades y los chascarros. Por ejemplo, el mismísimo presidente Piñera no encontró nada mejor que lamer el sticker de su voto, a pesar de que estos son autoadhesivos. Y ahora, una particular situación se vivió en local de votación en San Bernardo. Y es que según aseguraron los asistentes del lugar, este lugar sería paranormal.

A pesar de lo aterrador que puede ser, esta historia no terminó ahí. Ya que tanto militares como apoderados tuvieron que quedarse dentro de este recinto para resguardar los votos, y pasar toda la noche en este supuesto local embrujado.

Recordemos que desde que se confirmó que las elecciones serían durante dos días, 15 y 16 de mayo, se comenzaron a tomar todos los resguardos necesarios para asegurar la transparencia de la votación. Siendo una de estas medidas, que se cuidaran las urnas durante toda la noche del sábado.

Sin embargo, parece que no muchos imaginaron que dentro de un local de votación penaran y fuera catalogado como paranormal.

El recinto paranormal de San Bernardo

Según la información que recoge Radio ADN, fue en medio de un despacho de Canal 13, que se reportó este supuesto lugar embrujado en la comuna de San Bernardo.

«Ven ustedes que este gimnasio está vacío, pero hemos escuchado ruidos extraños en este lugar. El encargado del local nos dijo que aquí pasaban cosas y que penan», explicó la periodista del noticiero prime.

Sin embargo, su testimonio no se detuvo ahí, sino que contó lo siguiente: «estábamos conversando con personal del Ejército y de pronto escuchamos unas sillas que se estaban moviendo».

A pesar de lo paranormal, militares y apoderados se tuvieron que quedar igualmente a cuidar el local de votación y las cajas con las papeletas.

«Hay que tener claridad de que el proceso mañana se va a llevar a cabo de todas maneras. Es algo seguro, por eso también hay personal del Ejército custodiando cada uno de los puntos de este lugar y también la persona que se quedó custodiando el lugar de las urnas, donde va a pasar toda la noche», concluyó la reportera de Canal 13.

¿Te atreverías a quedarte en este local paranormal?