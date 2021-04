Panelistas de ‘Hola Chile’ disparan contra Pamela Jiles por trato a periodista "Es una ordinarez del porte de un buque", dijo el abogado Claudio Rojas a Claudia Rocha con quien conversó brevemente la diputada Pamela Jiles.

Un tenso momento se vivió esta tarde en el programa ‘Hola Chile’ de La Red, y que tuvo como protagonista a la diputada Pamela Jiles.

Mientras estaban discutiendo sobre el proyecto de retiro del 10% de las AFP, por parte del gobierno es que la periodista Ignacia Rocha se encontraba esperando a la parlamentaria.

Durante el espacio, arriba al Congreso Nacional, la diputada del Partido Humanista junto a su esposo Pablo Maltés quienes se detienen para ser entrevistados por la profesional.

Rocha le consultó sobre si ellos estaban evaluando sobre presentar un proyecto para un cuarto retiro de los fondos de pensiones, algo que Jiles no quiso responder.

«Son cosas que se le ocurren a Pablo. Pregúntele también por otras cosas, como unas señoras de mediana edad que solidarizan por el tema del nepotismo también», dijo Jiles en declaraciones recogidas por TiempoX.

Después de varias evasivas, diciendo «pregúntele al abuelo», los chiquillos le cerraron la ventana en la cara a la periodista y entró al edificio del Poder Legislativo.

Críticas inmediatas a Jiles

Apenas terminado el incidente, la periodista Yasna Lewin expresó «su solidaridad con la colega periodista porque le preguntaste a Pamela, Maltés no es diputado ni tiene alguna autoridad. Si ella actúa sin responderte la pregunta, me parece que no es el buen trato a una profesional».

Pero eso no fue todo, ya que también se sumo el abogado Claudio Rojas quien apuntó duramente a la parlamentaria.

«Cuando veas de nuevo a la Pamela dile de mi parte que es una ordinarez del porte de un buque que trate a una periodista de esa forma, siendo ella colega. No sé qué se cree, no he visto un aire de diva más grande, ni en los tiempos de la farándula más ordinaria», expresó.

Por su parte, el conductor del programa, Eduardo de la Iglesia, afirmó que le «parece perfecto el punto de Yasna. Pablo no ha sido electo como diputado y que hable él me parece extraño, que tengamos una diputada con vocero, y sobre el trato, Nacha está haciendo la pega y tiene el derecho de preguntarle lo que quiera saber

Luego de eso, Ignacia Rocha aclaró no sentirse pasada a llevar por el hecho y que continuará a la espera de unas declaraciones.

Revisa el momento a continuación: