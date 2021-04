Pancho Saavedra contó detalles de su despedida de soltero: Hasta strippers llegaron En una reciente entrevista, Pancho Saavedra no se guardó nada para recordar el manso carrete que se llevó a cabo en Buenos Aires, Argentina.

Durante el último tiempo se ha puesto de moda entre los famosos el tener su propios programas de conversación a través de redes sociales. Tal es el caso de Fran García-Huidobro e Ignacio Gutiérrez, quienes hace poco lanzaron su espacio ‘Cómplices’, en el que recientemente tuvieron como invitado a Pancho Saavedra.

Fue en medio de este programa que el animador de ‘Lugares que hablan’ sorprendió al relatar una experiencia muy especial: ni más ni menos que su despedida de soltero. De acuerdo a lo que contó, su viaje antes de pisar el palito fue a Buenos Aires, Argentina, donde lo pasó más que bien con sus acompañantes.

«Recuerdo que se sumaron mi hermana, prima y amigas, y de repente éramos un grupo de 12 personas, llegamos al Hotel Faena, me tenían preparado una habitación» comenzó relatando Pancho Saavedra.

Siguiendo por esta línea, el rostro de Canal 13 contó que los organizadores del carrete no pudieron conseguirle a nadie para el ya tradicional baile que se hace en las despedidas, pero que al final fue él mismo el que se las arregló.

«Bajé al lobby y dije a un señor, ¿usted me puede pedir dos strippers por favor? Consígamelos porque las chiquillas me citaron a las nueve de la noche en una pieza supuestamente para tomar y partir el carrete. Como no les resultó, yo las voy a sorprender» agregó Pancho Saavedra.

Junto con esto, el comunicador relató que los bailarines llegaron sin aviso. «Estábamos pasándolo bien y de repente tocan la puerta, eran los policías». En ese momento Fran le preguntó: «¿Los carabineros de acá o de allá?», sin cachar que se trataba de los strippers.

Aunque no contó todos los detalles, Pancho Saavedra relató un divertido momento. «Me preguntan: ‘¿quién es la novia?’ Y yo digo, no si el novio era yo. Me dicen ‘¿por qué no me dijiste para bailarte algo?’, y yo tan pavo, no gracias. ¿Cuánto les debo?».

Tras esto el chiquillo confesó que lo pasó super bien, aunque hubo un solo pero. «Lo pasé la raja en mi despedida de soltero, pero siento que tuve un puro tema. Mi hermana cuando llegamos a Argentina me dice: ‘no hagas nada de lo que mañana te vas a arrepentir’, y yo tenía esa voz todo el rato».

Aquí puedes revisar la entrevista