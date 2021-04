Cata Pulido defiende a Luis Gnecco por polémica en ‘Got Talent Chile’ En el programa de Mega, Luis Gnecco rechazó una presentación de un número artístico, lo que provocó críticas a través de redes sociales.

El viernes Luis Gnecco fue blanco de críticas tras su rol como jurado en el programa buscatalentos de Mega, ‘Got Talent Chile’.

Ahí, el actor rechazó la presentación del Centro Cultural y Artístico China Chile, provocando la indignación de su compañera Denise Rosenthal.

Tras el polémico momento, las redes sociales no se hicieron esperar y le dieron con todo al jurado.

Sin embargo, en el programa ‘Las Indomables’ transmitido este lunes, su colega Cata Pulido apoyó la decisión de Gnecco y disparó contra la red social del pajarito.

«Ahora están todos tan sensibles. Que no se puede decir nada. Todo Twitter ‘más Denise Rosenthal, menos Luis Gnecco’. Lo único que dijo es que no le había gustado el espectáculo. Y ahora no puedes decir nada porque todos se sienten tocados, sensibles. ¿Por qué no se van un ratito a la cresta?», dijo en declaraciones recogidas por TiempoX.

Paty Maldonado se sumó a las palabras de la rubia y expresó que «diría una cosa peor ¿por qué no se van un ratito a la con…? y ocupen el tiempo en cosas que sean buenas y racionales para el país, no pierdan el tiempo en w… sacos de w…».

«Si le molestó que pena, y si le gustó que bueno», finalizó la mujer de pelo morado.

Tras eso Pulido explicó que «el arte es super subjetivo, a ti te puede gustar algo como a mí no me puede gustar. ¿Por qué tienes que obligar al caballero a que le guste una cosa? Usted se esta presentando en un programa de talento. Tiene dos opciones, que le guste o no le guste al jurado. Si no está preparado para las críticas o para no ser aceptado, bueno, no sea artista o no se presente».

Revisa el programa completo a continuación: