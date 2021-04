«No tenía idea»: Fernando Larraín tiene millones de fans en Tik Tok y no sabía de su éxito El actor Fernando Larraín se hizo una cuenta de Tik Tok que ha recolectado millones de visitas. Sin embargo, el no tenía idea de su éxito.

El boom de Tik Tok aún se siente en Chile. Y con la llegada de la pandemia el año pasado, fueron miles los que se descargaron la aplicación para pasar el aburrimiento. Ahora, la plataforma ya cuenta con cientos de influencers que día a día encantan a sus seguidores. Y aunque no lo creas, este también fue el caso del actor Fernando Larraín, quien ya recoleta millones de reproducciones en sus divertidos videos.

Sin embargo, este no es un tiktoker común y corriente, ya que en la propias palabras del intérprete, él no tenía idea del éxito que ha logrado en la red social. Así mismo como lo lees, ni el propio Fernando tenía idea que algunos de sus registros tienes más de 2 millones de visitas y miles de comentarios.

Según contó durante una entrevista a Las Últimas Noticias, todo comenzó cuando la agencia que representa al actor le creó una cuenta en la aplicación. «Lo que pasas es que tengo unos chicos que trabajan conmigo. Ellos me metieron en TikTok, a mi no se me hubiera ocurrido», explicó.

Tal ha sido el revuelto que causó, que Larraín ya tiene más de 189 mil seguidores bajo su nombre. Y entre suma y sigue, el actor tiene más de 886 mil ‘me gusta’ en sus videos.

El éxito de Fernando Larraín en Tik Tok

«Sabía que existía (su cuenta), pero pensaba ‘jamás voy a poder estar haciendo esos movimientos de baile’, que son súper distintos a los que uno hacía en una época», señaló el actor. Recordemos, que gran parte de los videos que se ven en Tik Tok son de lolos haciendo diferentes coreografías y singulares pasos de baile.

A pesar del increíble éxito que ha tenido la cuenta de Fernando Larraín, el actor descaradamente confesó que ni siquiera sabe como usar la aplicación, y que todo es gracias a los muchachos con los que trabaja. «Es que no sé dónde revisarla, así de poco tecnológico soy», reveló.

Si aún no has visto sus divertidos videos, a continuación te dejamos dos de sus registros más populares. En donde uno tiene más de 2 millones de reproducciones, mientras que el otro ya suma más de 1.3 millones de visitas: