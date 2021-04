Nacho Gutiérrez y su nueva dupla con ‘la Fiera’: «Yo quería volver a trabajar con afecto» Este miércoles a las 22:00 horas debutará en E! Entertaiment, Pamela Díaz y Nacho Gutiérrez en un nuevo programa a través de internet.

Hace unos días Pamela Díaz y Nacho Gutiérrez confirmaron la buena nueva, ya que la dupleta se pegará el salto y tendrán programa propio en la cadena norteamericana E! Entertaiment.

Con el nombre de ‘Íntimos’, el espacio se desarrollará de forma 100 por ciento digital y que debutará este miércoles a las 22:00 horas a través del canal de YouTube de E! online Latino.

En entrevista con TiempoX, Nachito habló sobre como se creó la idea de hacer un programita juntos.

Todo comenzó en diciembre, cuando Pamela Díaz dejó Chilevisión para partir rumbo a TV+, y mientras él seguía en TVN, por lo que dijeron «que a lo mejor tenemos que buscar por fuera».

Tras partir a E! a proponer el espacio, cuenta Gutiérrez que tras conversar en un almuerzo, cerraron el trato. «Nos vieron con ataque de risa y dijeron vamos. Al otro día se confirmó el programa», explicó.

Sobre la realización del espacio, Nacho cuenta que todo se debió a un propósito para este año, donde quería dedicar más tiempo para él mismo.

«Yo quería volver a trabajar con afecto, que creo que es algo que en algún minuto dejé de lado. En algún minuto me guié solamente por temas en esencia profesional, lo que está bien. Pero yo tengo que escucharme», cuenta.

Además, explica que «uno confunde lo que significa bienestar para uno. Bienestar hoy día es tener tiempo con mi familia, poder reírme a carcajadas, no mirar el reloj a cada rato. En algún minuto estuve levantándome a las 4:30 de la mañana y llegando a las 23:30 de la noche. Nadie me dijo que eso no estaba bien».

Aparte de Pame y Nacho

Otro de los hombres que se sumará al programa, será el exdirector del Festival de Viña del Mar, Álex Hernández.

«Es un hombre muy talentoso, no solo en lo humano si no que en lo visual y estético», contó Nachito.

Sobre la razón de su elección fue «porque él está muy involucrado en la televisión digital y la TV digital es lo primero que queremos hacer ahora». «Estos programas parten en la TV digital y luego pasan a lo lineal, que es lo que la gente entiende por la tele».