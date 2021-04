«Completamente a salvo»: Las críticas que recibió Nelson Mauri tras sus dichos sobre las vacunas Tras contar que recibirá su segunda vacuna del Covid-19, Nelson Mauri se defendió antes las críticas que recibió por sus dichos.

Una nueva polémica envuelve a Nelson Mauri. Esto, luego de las declaraciones que dijo en sus redes sociales, en donde aseguró que se encontraría «completamente a salvo» del Covid-19, tras recibir su segunda vacuna.

Según la información que recoge Tiempo X, todo ocurrió así. El bailarín subió a su cuenta de Instagram una serie de historias, en las que contó que hoy recibiría su segunda dosis en contra del Coronavirus en Miami. Y fue aquí mismo, en donde dijo una frase que no dejó muy contento a sus seguidores.

«Hoy es mi segundo shot de la vacuna del Covid. Así que por fin voy a estar vacunado, completamente a salvo, y espero que ustedes lo hagan, porque la ciencia por algo es ciencia. Tenemos que creer en ella, por el bien de nosotros y el de los ancianitos», dijo el chiquillo.

Sin embargo, al parecer fueron muchas las críticas que le llegaron de sus fanáticos, quienes lo corrigieron tras decir que estaría totalmente a salvo del virus. Esto, ya que minutos más tarde, volvió a subir unos video explicando toda la situación.

Recordemos, que hasta el momento no se ha comprobado que las vacunas en contra del Covid-19 generen una inmunidad total frente a la enfermedad. Sino, que se ha explicado que provoca una mejor reacción en casos de contagios graves, lo que podría prevenir una hospitalización o incluso un fallecimiento.

La respuesta de Nelson Mauri

Frente las críticas que recibió, Nelson Mauri tuvo que salir a dar nuevas declaraciones. «Creo que le han dado mucho color con lo que dije de la vacuna, con que iba a estar a salvo. Que ‘no estamos a salvo, que ‘nos puede seguir pasando’, que ‘también nos puede pasar’. Oye, cambien el chip, ¿qué onda?», dijo el bailarín.

Su respuesta no se detuvo ahí, sino que agregó lo siguiente: «va a pasar el Covid. Hay vacunas, vamos a salir adelante, piensen positivo. ¿Cuál es la idea de seguir en el drama? Me voy a poner la vacuna. Si no me contagié una vez, menos me va a pasar con la vacuna. Así que ustedes, piensen igual positivo, esto va a pasar», señaló el ex chico Rojo.

Además, llamo a sus seguidores a «que nos los consuma lo que les mete ahí (en la cabeza) la tele en Chile».