«Llego allá y quedé muerto»: Jean Philippe recuerda su alicaído paso por Canal 13 En entrevista con Cristián Sánchez, Jean Phillippe, habló de su paso por la exseñal católica donde afirmó que no lo pasó muy bien.

Hoy Jean Philippe Cretton fue entrevistado por Cristián Sánchez en el programa de Instagram, ‘Almorzando con el Rubio’.

En el espacio hablaron de su vida en televisión, donde ha pasado por varios canales, entre ellos Mega, TVN, La Red y Canal 13.

En esta última señal, el chiquillo afirmó haber pasado su peor momento profesional, ya que afirmó no fue apoyado por los ejecutivos de la estación.

«Venía con un auge en ‘Mentiras Verdaderas’, dejé de ser el cabro chico de ‘Calle 7’ para ser un periodista con opinión, y llego allá y quedé muerto, no me pescó nadie más», dijo Jean Philippe, en declaraciones recogidas por TiempoX.

Cretton destaca que eso «fue heavy, pero opté por todo un año donde hice que todo lo que se me pidió, propuse proyectos, pero caché que no había ánimo de buscarme y preferí renunciar, sin tener otra pega ni nada. Me fui por honor prácticamente, porque sentía que no merecía esta huevada».

Los programas cancelados de Jean Philippe

Otro ejemplo de que en la señal poco querían del chiquillo, es que realizó espacios que nunca salieron al aire.

«(Era) un informativo en la noche, pero más chascón, pero al 13 le costó mucho entender la diferencia entre prensa y entretención y se cayó», asegura.

Además, menciona que lo habían llamado «para un reality de boxeo con la Crespita Rodríguez, tenía un horario de mierda para grabar y se canceló».

Por el contrario, el chiquillo afirma que alcanzó «hacer dos programas que salieron, uno que era ‘Expedición Chile’, que lo encontré la raja, y uno sobre pizzas».

La frase de su papá

Durante su paso por la tele, Jean Philippe cuenta que siempre le contaba a su papá que le pasaban estas cosas. Hasta que un día el hombrón le dio una enseñanza que nunca olvidará.

«A mi viejo le conté un problema de tele, y me dijo que estoy trabajando en un lugar igual que al resto, donde también hay chupamedias y jefes pesados, y ahí me bajo los carros«, dijo.