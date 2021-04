Katherine Orellana nuevamente sorprende con radical cambio de look A través de sus redes sociales, Katherine Orellana dejó con la boca abierta a sus seguidores al estrenar un nuevo estilo en su cabello.

La ex chica ‘Rojo’ Katherine Orellana tiene una tendencia a no quedarse por un largo tiempo con el mismo look, ya que constantemente sorprende a sus más de 80 mil seguidores en Instagram con fotitos en las que muestra sus cambios de imagen los que suelen ser bastante radicales.

Así fue como ocurrió recientemente, pues la morenaza de Rancagua se aburrió de lucir su cabello liso y rubio, así que optó por un impactante nuevo estilo que dejó a varios de sus fanáticos con la boca abierta y la llenó de piropos.

«Bello jueves mi gente querida, envío miles de bendiciones para ti que lees esto y me sigues a diario. Cambie mi look, ya sabes soy camaleónica, me gusta innovar y no caer en la rutina, tu que haces para salir de la rutina?» escribió Katherine Orellana para acompañar la postal.

Siguiendo por esta línea, la cantante agregó en la postal donde luce nuevamente unas grandes trenzas, solo que en esta ocasión son de un llamativo tono rojo y anaranjado. «Un besito, abrazo y miles de bendiciones los quiero mucho».

Al poco tiempo de compartir la postal, Katherine Orellana recibió más de 800 me gusta y decenas de comentarios por parte de sus seguidores, a quienes les encantó que se atreviera nuevamente a jugar con su imagen, apostando por un juvenil look, además de destacar lo delgada que está.

«Estas bella katita»; «Que bella!!! viva el cambio»; «Que linda»; «Hola linda estas como quieres te felicito no cambies nunca»; «Usted esta como quiere mamita»; «Cada día se pone más bella de lo que ya es»; «Estas bella muchas bendiciones» y «puchi que estas delgada dame tu receta» es parte de lo que le escribieron a la chiquilla.

Aquí te dejamos la postal con el radical cambio de look de Katherine Orellana