Karen Doggenweiler en ‘De tú a tú’: Recordó a su padre fallecido y el violento asalto de vivió su hija En 'De tú a tú', la nueva invitada fue Karen Doggenweiler, quien recordó momentos importantes durante su vida junto a Martín Cárcamo.

Karen Doggenweiler fue la nueva invitada en ‘De tú a tú’. Y a estas alturas, ya estamos acostumbrados a escuchar varias revelaciones dentro del espacio de conversación.

En esta oportunidad no fue la excepción, ya que la ex animadora recordó algunos de los momentos más críticos de su vida. Como fue el caso del fallecimiento de su padre y el violento asalto que sufrió su hija.

Según la información que recoge Tiempo X, la comunicadora se emocionó hasta la lágrimas al recodar a su difunto padre. Esto, luego de que Martín Cárcamo le consultara sobre él.

«Es ingeniero comercial, como tú, de la Universidad Católica y bien sureño. Nació en el sur, bien alemanote, simpático, pero muy opuesto a mi mamá», comenzó recordando Karen Doggenweiler.

La ex conductora, también añadió como su padre la motivó a conocer muchas disciplinas. «Nos apoyaba, nos hacía viajar… le importaba mucho que tuviéramos una mente amplia. Una educación rica, que supiéramos nadar, bailar, hacer patinaje, tocar guitarra. Un papá generoso y cariñoso», comentó.

Sin embargo, su emoción llegó al momento de hablar de su fallecimiento. Lo que ocurrió en el año 2018, un día de Año Nuevo, tras batallar contra el cáncer.

«Fue atroz. Cada vez que veo su foto, no lo tengo nada superado. Y eso que le di todos los besos que quise, le di todos los abrazos, hablamos todo. No hay nada pendiente. Hice el rito de despedirme, de decirle ‘ándate tranquilo papá’. Y así y todo me cuesta mucho», relató la animadora.

Quien además contó una anécdota del día en que falleció. «Cuando murió, le metí papelitos en sus bolsillos. Era genial. Me hace falta todos los días», recordó emocionada en ‘De tú a tú’.

El violento asalta a la hija de Karen Doggenweiler

La vuelta por el baúl de los recuerdos no terminó ahí. Sino que la animadora también conversó sobre el asaltó que sufrió Fernanda, una de sus hijas. Esto, por allá en los tiempos cuando se encontraban en medio de la campaña presidencial de su marido, Marco Enríquez-Ominami.

«Fue terrible, es como el eterno susto de que te despierten en la noche con una noticia terrible. Fue exactamente así», comenzó relatando Karen Doggenweiler en ‘De tú a tú’.

Y es que según cuenta, fue una productora del matinal de TVN quien la llamó para informarle lo que había sucedido. «Pegamos un salto. Estaban esperando un Uber, viene un auto, hacen cambio de luces y pensaron que era el auto que ellos habían pedido. Pero se bajan unos tipos», explicó la conductora.

Sin embargo, la historia no se tiene ahí, sino que además entregó insólitos detalles. Por el susto del encuentro, su hija Fernanda cayó al suelo en medio del asaltó. Lo que generó que los delincuentes pensaran que no quería entregar sus pertenencias. Por lo que decidieron pegarle para robarle su cartera, lo que terminó en que le partieran la cabeza con un arma.

«Estábamos súper preocupados. Pero qué rabia, porque el tema de la seguridad es para todos. Pero sobre todo para las mujeres, porque ahora hablamos tanto del toque de queda, pero las mujeres siempre hemos tenido toque de queda. Tu hija nunca va a poder estar a altar horas de la noche, de la madrugada, en la calle. Porque siempre puede ver víctima. Probablemente, más víctima que un hombre», reflexionó Karen Doggenweiler durante la entrevista.

En donde finalizó, contando que su hija siguió asustada por mucho tiempo luego del asalto. «Uno quisiera un mundo mucho más amable. No quisiera que fueran desconfiadas, ni que tuvieran que cuidarse en exceso. Uno quiere que sean libres».

Puedes revisar la entrevista completa aquí: