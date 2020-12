¡Felicidades! Javiera Acevedo va a ser mamita La actriz dio a conocer la noticia en una entrevista con una revista.

Unos meses bien intensos ha vivido este año Javiera Acevedo.

La actriz, ha pasado por todas las emociones durante la pandemia, tanto que hasta dio una inesperada noticia: ¡Está esperando un retoño o retoña!

Esta noticia la dio a conocer en la entrevista que tuvo con la revista Velvet.

En esa conversa, confesó que conoció al papito de su futuro retoño (a) cuando se flexibilizaron las medidas de restricción aquí en chilito.

«(Lo conocí) por un amigo en común durante esta pandemia. Un día él llegó a mi casa y la conexión fue inmediata», expresó Javiera.

«Jamás imaginé conocer a alguien en estas circunstancias, pero siempre me he dejado sorprender por la vida. Este hijo es fruto del amor en pleno caos«, agregó.

«Ha sido un embarazo muy bonito, me siento plena y feliz. Este embarazo le dio un giro maravilloso a mi vida, ha sido la noticia más linda que he recibido«, exclamó la actriz.

Además, dijo que siempre quiso tener un hijo, solo que pensó que ya no lo iba a tener. «Ya salí a bailar, ya viajé, ya dormí, ahora estoy preparada para no dormir y para ser una buena madre porque siempre me he entregado con los brazos abiertos al destino», dijo.