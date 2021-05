Javiera Acevedo habló de su ex pareja a días de dar a luz: «Será un tremendo papá» En una reciente entrevista, Javiera Acevedo se refirió a la relación que mantiene con el padre de su retoño, que está pronto a nacer.

Fue a fines del año pasado que Javiera Acevedo sorprendió al anunciar en una entrevista exclusiva que está esperando a su primer retoño. La actriz comentó sobre la emoción de su embarazo y cómo había conocido al padre.

Desde ese momento que la chiquilla se ha dedicado a compartir todo tipo de registros mostrando el avance de su guatita. Y ahora que quedan solo días para la llegada de Kai, se refirió a la relación que mantiene con su ex pareja y padre de su hijo, comentando sobre cómo se ha involucrado en este proceso.

«Con el papá de la guagua tenemos una relación preciosa. Es un papá tremendamente preocupado» comenzó señalando Javiera Acevedo en entrevista con Las Últimas Noticias, donde además aprovechó de mostrar su avanzado embarazo.

Siguiendo por esta línea, la influencer también se refirió al gran rol que ha tenido la familia de su ex pareja durante estos meses. «Todos han estado atentos de mí desde el minuto uno. Me han venido ver y enviado regalitos, me ha escrito su papá y su madre me llama. No tengo ningún pero que decir».

Además, Javiera aclaró que el padre de su retoño «está super involucrado. Ha estado conmigo en todo y no se le ha ido ningún detalle. Estoy segura que será un tremendo papá. El amor a mi hijo nunca le va a faltar porque nosotros tenemos una relación preciosa y nos queremos muchos, nos respetamos, nos cuidamos y hablamos a cada rato».

Más que chocha en este embarazo

Desde que anunció que estaba esperando a su primer hijo, Javiera Acevedo ha estado más que chocha mostrando todo el proceso en sus redes sociales, donde incluso ha compartido reflexiones sobre su próxima maternidad y cómo se prepara.

Es más, recientemente hizo una publicación donde habló sobre el proceso de armar la pieza del pequeño. «Ya van 5 veces que armo y desarmo toda mi pieza por las ganas que me dan de tener todo listo ✨para recibirte…» es parte de lo que escribió.