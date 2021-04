Ingrid Cruz sorprendió al compartir fotito sin ningún filtro A través de sus redes sociales, Ingrid Cruz sacó aplausos al compartir unas fotitos en las que se muestra con y sin filtro.

No cabe duda que Ingrid Cruz es más que activa en sus redes sociales, especialmente en Instagram, donde cuenta con cerca de un millón de seguidores a quienes encanta con registros de todo tipo relacionados con su vida personal, además de su trabajo en la nueva teleserie de Mega ‘Demente’.

Y en esta ocasión la actriz nacional nuevamente sacó aplausos entre sus seguidores al compartir unas sencillas fotitos en las que se luce tras haberse arreglado para un evento online. Para acompañar las postales, contó que solo una de ellas tenía los filtros que se pueden usar en redes.

«Sin filtro y con filtro!!! Jajajajaj Me maquille… tengo mi primer evento virtual de esta pandemia. Pero termino antes de la teleserie… hoy viene tremenda!!! comenzó escribiendo Ingrid Cruz para acompañar las imágenes.

Junto con esto, la intérprete agregó: «Cuídense mucho mis amores !!! Les mando un beso lleno de amor y buenas vibras… Esta difícil todo …cuando me angustio …respiro …me concentro y respiro profundo y se me pasa… por si le sirve a alguien Un beso gigante…».

Al poco tiempo de compartir la postal, Ingrid Cruz recibió más de 30 mil me gusta y cientos de comentarios por parte de sus seguidores, quienes la llenaron de piropos por lo bella que se ve e incluso le aseguraron que se luce mucho mejor sin poner filtros en las fotitos.

«Que divina»; «Me derritoo»; «Divina»; «Que ojazos tan hermosos»; «Que Mujer más Hermosa»; «Cómo sea eres bella igual»; «Tu no necesitas filtro, eres linda»; «tan hermosa como siempre»; «Sin y con igual de guapa!»; «Igual de Regia en ambas!!!!!» y «Sin filtro. No lo necesitas!!» es parte de lo que le escribieron.

Críticas a su físico

Pero además de compartir registros con sus seguidores, Ingrid Cruz también aprovecha de hacer reflexiones y dar consejos sobre distintos temas. Así fue como lo hizo recientemente, luego de que recordara algunos desubicados comentarios que ha recibido sobre su físico.

«Entreno porque hay que estar bien físicamente y por mi trabajo. Pero, me he dado cuenta que estos últimos días lo he hecho harto pensando en los comentarios que hicieron de mi físico, que me dolieron» comenzó escribiendo.

Y para cerrar Ingrid Cruz señaló: «Así que chicos, a los que hacen este tipo de comentarios tengan ojo. Porque cuando se los hacen a personas que son más jóvenes, les pueden hacer un daño tremendo».