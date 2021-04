Antonella Ríos respondió sin filtro a los que la acusaron de hacerse un arreglín en los labios En video en su cuenta de Instagram, Antonella Ríos no se guardó nada contra los que la hicieron bolsa en una reciente fotito.

Como te hemos contado en otras ocasiones, Antonella Ríos es más que activa en sus redes sociales, especialmente en Instagram, donde cuenta con más de un millón de seguidores a quienes encanta en todo momento con osadas fotitos y relatos sobre su día a día, además de sus próximos proyectos.

Es en este contexto que la actriz compartió una picarona fotito que le trajo una serie de piropos, pero especialmente varios se tomaron el tiempo de dedicarle duras críticas y asegurar que se había hecho algo en lo labios por como lucía en la postal.

«Que le pasó a tu labio superior?»; «La pico una abeja en la jeta»; «Roxana Muñoz eres tu?»; «Eres tan hermosa por favor no lo arruines»; «Que onda tus labios»; «Que feo se te ve sorry no me gusta te estas pareciendo a la hermana de Michael Jackson» es parte de lo que le escribieron a Antonella Ríos.

La defensa de Antonella Ríos

A raíz de la gran cantidad de comentarios en su contra, la intérprete compartió un video en su cuenta de Instagram donde se lanzó con todo en contra de los críticos. «Recién subí una fotografía donde mucha gente comentaba sobre mi labio y de qué chucha había hecho y qué mierda me estaba haciendo» comenzó señalando.

Siguiendo por esta línea Antonella Ríos agregó: «Quiero decirle y quiero informarles que es muy importante que tengan límites para comentar lo que comentan y opinar y dar juicios».

«Porque no está bien opinar sobre el cuerpo de otro, sobre las decisiones de otro. Sobre las cosas que quiere o no quiere hacer el resto. Tengan prudencias, sean respetuosos. No envidan. No obliguen, no coarten. No censuren» agregó la chiquilla.

Y para acompañar el registro la actriz escribió: «Es muy retro comentar o juzgar las decisiones del resto. Que nunca te importe !!! Esto se aplica a todo tipo de caminos o decisiones que queremos, desde las más profundas a las más triviales 👈🏻».