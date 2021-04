Adriana Barrientos defendió con todo a Camila Gallardo tras carrete en Miami Adriana Barrientos, salió a defender con uñas y garras a la cantante Camila Gallardo, quien fue criticada por ir a una fiesta en Miami.

No todo han sido críticas para Camila Gallardo. Y es que luego de que se viralizaran unas fotos de la cantante carreteando en Miami, los usuarios de redes sociales hicieron bolsa a la chiquilla. Sin embargo, una reconocida figura nacional salió en su defensa. Nada más y nada menos que Adriana Barrientos, quien la defendió con uñas y garras a través de sus redes sociales.

Y que desde que salieron las postales de las artista carreteando, varios aprovecharon para ventilar sus trapitos al sol. De hecho, una tarotista la acusó de no pagar la sesión hasta que le insistió por WhatsApp. E incluso, salieron rumores de que la cantante habría inventado que tenía cáncer cuando estaba en el colegio, para recaudar dinero y viajar fuera de Chile.

Al respecto, Camila Gallardo no se ha referido a los cahuines. Sin embargo, la que si lo hizo fue Adriana Barrientos, quien no se aguantó más y la defendió en medio de esta masiva funa.

Les impresiona q #camilagallardo esté carreteando en miami, pero hace poco era ídola en las marchas! Una mujer q inventó que tenía cancer en el colegio y viajó a tratarse a EEUU, todo sería una mentira! Vive con puros lujos y es arrogante! Una más haciendo creer q es del pueblo! — Carolina Eltit (@caritoeltit) April 13, 2021

La defensa de Adriana Barrientos

«Vergüenza ajena dan sus supuestas excompañeras de colegio, se pasaron de envidiosas, supérenla. Y lo de la otra no da ni para nombrarla! Pobre», escribió la ‘Leona’ en una historia de su Instagram.

Sin embargo, sus palabras no se detuvieron ahí, sino que también añadió lo siguiente: «Qué rabia y dolor me da leer tanta mala onda hacia esta estrella nacional. Basta, ya es una cantante, no tiene por qué ser el ejemplo de tus hijos. El ejemplo de ellos debes ser tú. ¡Ubíquense!», dijo también.

Además, no se quedó ahí su comentario, sino que además grabo una serie de historias en donde comparó los medios argentinos con los chilenos. Esto, ya que en las mismas fotos en donde aparecía Camila Gallardo, también salieron reconocidos actores argentinos. Los que, según Adriana Barrientos, no fueron criticados en la televisión. Como si ocurrió en el caso de la cantante nacional.

«Ningún programa argentino y nadie en Argentina se les ocurrió ir a funar a estos actores por estar disfrutando de una noche de parranda. En un país, en donde tienen este tema regulado de una manera diferente a como lo tienen Argentina y Chile. Dios mio, que tremendo», fue parte de las declaraciones que dio la ‘Leona’.