Pepe Le Pew cancelado: ya no será parte de la película Space Jam 2 El conocido personaje de los “Looney Tunes”, ya no formará parte de la nueva película de la franquicia, luego de ser acusado de promover conductas abusivas.

El próximo 14 de julio de este año se estrena “Space Jam: A new legacy”, la segunda entrega de la cinta cinematográfica de los Looney Tunes, una de las franquicias de dibujos animados más reconocidas del mundo. Sin embargo, no contará con la participación del zorrillo Pepe Le Pew, uno de los personajes más populares. Esto, tras la acusación por parte de un columnista del The new York Times, Charles M. Blow.

Tal como relata en el escrito, Blow asegura que el dibujo animado estaría promoviendo conductas ofensivas, sobre todo enfocadas al abuso y la cultura de la violación. Acusación que produjo una serie de polémicas en redes sociales, derivando en la salida del personaje de la nueva cinta. Incluso, a pesar de que Le Pew ya tenía escenas dentro de Space Jam 2.

Aquí, Lebron James, estrella del básquetbol norteamericano y protagonista de la película, detenía a Pepe Le Pew luego de que éste insistentemente tratara de acercarse a una mujer. En este caso, James era el encargado de explicarle al zorrillo que no podía tener contacto físico con nadie, sin antes tener su consentimiento

Sin embargo, el medio Deadline, una de las mayores fuentes del cine y el espectáculo en Hollywood, confirmó la salida del personaje de Space Jam: A new Legacy, a pesar de las buenas intenciones de la escena.

Reacciones del reparto

La actriz Greice Santo, quien compartía dicha escena con Le Pew, lamentó la salida del personaje de Space Jam 2, justificando el empoderamiento que significa enfrentarse a un abusador.

“Pese a que Pepe es una caricatura, si alguien iba a abofetear a ese acosador sexual, hubiese deseado ser ella. Ahora la escena no está y ella ya no tiene el poder para influenciar en el mundo a través de las generaciones más jóvenes”, son parte de las declaraciones que recoge Radio ADN.