Igual que su esposo: María José Prieto también se contagió de Covid-19 "Al principio no teníamos ganas de nada", dijo María José Prieto quien lleva más de una semana con la enfermedad junto a Cristián Campos.

Hace casi una semana, el actor Cristián Campos informó que se había contagiado de coronavirus, por lo que tuvo que dejar completamente sus actividades profesionales.

Esta jornada fue el turno de su esposa, María José Prieto quien a través de una entrevista a Las Últimas Noticias, contó que también posee la enfermedad, por lo que cuenta su experiencia y que están haciendo para sobrellevar la situación.

«Al principio no teníamos ganas de nada, pero al cuarto o quinto día empezamos con actividades», contó la también actriz, añadiendo que ahora se encuentran realizando yoga.

Según Prieto, este método en particular consiste en «una secuencia de yoga restaurativo para el sistema respiratorio que no requiere mucha fuerza física. Son posturas más quietas para activar los pulmones suavemente».

Cabe señalar que la pareja tiene a Julieta, su retoña de 11 años quien dio negativo al examen PCR, por lo que para no contagiarla están ocupando mascarillas al interior de la casa.

La reflexión de María José

Aprovechando el Día Internacional de la Mujer, María José Prieto aprovechó de subir una sentida reflexión en su cuenta de Instagram, destacando uno de los poemas de Gabriela Mistral.

«Hoy no celebramos, hoy conmemoramos el día en qué 123 trabajadoras murieron calcinadas por exigir salarios más justos y condiciones laborales más humanas…», comenzó Prieto.

Asimismo, continuó diciendo que «es por eso q hoy y siempre tenemos q alzar la voz: No más violencia , No más muertes, No más abusos, No más inequidad salarial, no más injusticias».

«‘Dónde hay un árbol que plantar, plántalo tú, dónde hay un error que enmendar, enmiéndalo tu, dónde hay un esfuerzo que todos esquivan, hazlo tú. Se tú el que aparta la piedra del camino'», finalizó María José citando a la poetiza chilena.