Mark González se sinceró tras sufrir infarto: «Valoremos las cosas que tenemos en la vida» Luego de que se diera a conocer que Mark González sufrió un infarto, el ex futbolista volvió a las redes para agradecer por el cariño.

Hace algunos días te contamos que Maura Rivera dio a conocer a través de sus redes sociales que su esposo, Mark González, había sufrido un infarto agudo al miocardio. Situación que la había tenido más que preocupada por su estado de salud.

«Mi amor, mi compañero de vida, qué susto me hiciste pasar. Fueron noches terribles no sabes cuánto!! Es increíble como Todo puede cambiar de un momento a otro» es parte de lo que escribió la bailarina. Quien además reveló que afortunadamente el ex futbolista ya se encontraba en su casa recuperándose de a poco.

Es frente a esto que ahora fue el propio Mark González quien subió un video a su cuenta en la red social. Donde aprovechó de agradecer a sus seguidores por la preocupación que mostraron tras enterarse de su problema de salud, además de comentar como seguía.

«Aquí estoy vivo, sano, sano no sé tanto, pero estoy bien. Estoy en mi casa descansando, pasé un momento difícil, me dio una miopericarditis… Un momento difícil, pero que ya superé, somos fuertes». Comenzó señalando el ex jugador de La Roja.

Siguiendo por esta línea, Mark agregó. «Así que básicamente este video es para agradecerles a todos ustedes, he leído cada mensaje y son demasiados. Realmente no me sorprende ese cariño, ese amor, las buenas vibras, ese apoyo que día a día me han brindado, realmente me hace bien, me alienta y me da fuerzas».

Tras esto el deportista aprovechó de realizar una sentida reflexión sobre cómo en cualquier momento la vida nos puede probar con una situación así, cambiando por completo la perspectiva de esta.

«Quería hacerlo personalmente a través de este video y también, creo que viví un momento tan difícil que siempre existe un antes y un después, y pasar un mensaje no está de más: decirle a cada uno de ustedes que se cuiden, que nadie es inmortal y que valoremos las cosas que tenemos en la vida, porque así como las tienes, se te puede ir todo en un segundo» afirmó Mark González.

Para finalizar indicó que: «Así que mandarle un beso y un abrazo a todos y nuevamente agradecer ese apoyo y cariño brindado, y nos estaremos viendo por ahí».

Aquí te dejamos el mensaje de Mark González