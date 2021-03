Se hizo un arreglín: Daniella Campos comparte fotos tras intervención estética La modelo y periodista, Daniella Campos, se tomó sus redes sociales para compartir los resultados de un procedimiento en su rostro.

Cada día, las redes sociales nos ayudan a dar un ojo a la vida más privada de los famosos. Y ahora, fue el turno de la ex modelo y candidata a concejal, Daniella Campos. Quien a través de sus redes sociales, documentó su visita a una clínica estética para realizarse una pequeña intervención.

Según la información que recopila Radio Agricultura, si bien la chiquilla se sometió a un procedimiento para aliviar dolores en el nervio trigémino, aprovechó la oportunidad y se hizo un pequeño arreglín estético.

A través de las historias de Instagram, Daniella Campos contó que la doctora a cargo de la intervención logró borrar una cicatriz en su rostro de hace más de 10 años.

Además, aprovechó la instancia para levantar sus pómulos y disminuir la apariencia de las ojeras. “Me puso un poco de toxina botulínica para rejuvenecer mi rostro. Me voy feliz de la vida y encantada”, comentó la ex modelo, luego del procedimiento estético.

Gracias a las historias que documentó Daniella Campos, sus seguidores y seguidoras pudieron ver los impactantes resultados del procedimiento. Aquí la modelo subió una foto al estilo antes y después, para reflejar aún más los efectos del arreglín.

“Resultados inmediatos de relleno de ojeras con ácido hialurónico”, escribió en su cuenta de Instagram.

Daniella Campos y las redes sociales

Mostrar este procedimiento estético no es el único provecho que Daniella Campos hace de sus redes sociales.

Y aunque no todo son buenas noticias, la ex modelo también ha utilizado su cuenta de Instagram para concientizar con respecto a la violencia hacia las mujeres. Situación por la que tristemente, al igual que muchas chilenas, también se ha visto afectada.

El pasado 8 de marzo, Campos publicó un video en su cuenta para contar una lamentable noticia: fue víctima de violencia intrafamiliar durante 8 años. “No cometan el error que yo cometí. Que no callen, que no normalicen las situaciones. Que nada justifica el no ser feliz, el sufrir maltratos y jugar a la familia feliz”, fue parte del testimonio de la periodista.