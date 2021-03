«El dolor es inmenso»: Ingrid Aceitón compartió sentido mensaje por la pérdida de su hija Tras perder hace algunas semanas su avanzado embarazo, Ingrid Aceitón compartió un sentido mensaje para aquellas que han pasado por lo mismo.

Hace poco más de un mes Ingrid Aceitón dio a conocer una noticia que entristeció a todos sus seguidores, pues a los siete meses de embarazo perdió a su hija Alice. Pese a que no dio muchos detalles de lo que ocurrió, aseguró estar devastada, pues con su pareja esperaban con ansias a la pequeña.

Tras esta terrible noticia, la ex participante de ‘No basta con ser bella’, se alejó por un tiempo de las redes sociales para enfocarse en su duelo. Pero durante los últimos días volvió para agradecer todos los mensajes de apoyo y cariño que recibió tras esta noticia.

Es más, para el Día del Amor, Ingrid Aceitón quiso dedicarle unas bellas palabras a su pareja Ignacio Jalvez, con quien se ha mostrado más que unida tras esta lamentable situación.

«Agradezco estar a tu lado. Te amo mucho, nos falta estar físicamente con nuestra Alice y me destroza cada segundo el no poder besarla y abrazarla como quería, pero tengo la certeza que está muy cerca de nosotros. Los amo mucho, a ti mi amor por estar a mi lado y amarme incondicionalmente» señaló en ese momento.

Una sincera reflexión

Pero ahora Ingrid Aceitón quiso hacer una sincera reflexión en sus historias de Instagram, enviando un mensaje a aquella que han pasado por lo mismo. «Aunque no me crean, a esta hora o a cualquiera del día me pongo a leer sus historias. Las de mamitas que pasaron lo mismo y deseo tanto que no siga sucediendo».

Siguiendo por esta línea agregó: «El dolor es inmenso, no se puede explicar. Me emociono, me dan esperanzas y agradezco a cada una que me confíen su dolor».

«Es muy difícil entenderlo o más bien aceptarlo. Como no, si todo se va con nuestr@ hij@ y nuestro corazón grita de dolor. No hay día que no desee estar con Alice. Pero también debo cumplirle a ella de tener una mamá fuerte. Aunque es demasiado difícil, a veces creo imposible, pero seguiré intentándolo…» escribió Ingrid Aceitón.

Para cerrar la comunicadora agregó: «Mando mucho amor a cada mamá que sufre día a día por eso… Quizás no soy la más fuerte, pero sí deseo que nuestros corazones y alma algún día puedan encontrar algo de calma».