«Hasta cuando mi… nadie hace nada»: Marcela Vacarezza se descargó tras muerte de dos niños en ‘encerronas’ Tras conocerse la muerte de dos pequeños en 'encerronas', Marcela Vacarezza no dudó en dedicar duras palabras a los responsables de esto.

La mañana de este lunes se dio a conocer una lamentable situación, pues dos niños de 5 y 6 años fallecieron baleados en Huechuraba y Maipú luego de que sus padres fueran víctimas de intentos de ‘encerronas’. Es en este contexto que las redes sociales se llenaron de comentarios, y una que quiso opinar fue Marcela Vacarezza.

Pues la esposa de Rafael Araneda no dudó en ocupar su cuenta de Twitter para lanzarse sin filtro en contra de quienes considera responsables de lo ocurrido, además de pedir mano dura para cuando se encuentre a los culpables de estas muertes.

«Escucho el video de la madre del niño baleado anoche y pienso hasta cuando mierda nadie hace nada. Inoperantes que están dejando al país en manos de delincuentes. Y no me vengan con los derechos humanos porque a esos asesinos no les interesan tampoco» escribió en un primer tweet Vacarezza.

Tras esto Marcela Vacarezza publicó otro mensaje en el que responde a los dichos de la defensora de la niñez, quien salió a criticar al Gobierno por su lento actuar en este tipo de situaciones.

«El Estado es un concepto muy amplio. Para ser efectivos hay que concretar. Mucho bla, bla. Solo politiquería en sus palabras… y en las de muchos, incluido el gobierno. Nadie hace nada» agregó indignada la psicóloga.

El portonazo que vivió junto a su familia

Hay que recordar que hace algunos años Marcela Vacarreza junto a su familia fueron víctimas de un violento portonazo mientras llegaban a su hogar ubicado en Vitacura.

«El que estaba enfrente mío, tenía una máscara de calavera. (Puso) una pistola en mi abdomen y mi hija estaba al lado con otro de ellos. Yo tomo a Florencia y camino con ella, tratando de taparle los ojos y nos dirigimos hacia la casa, cerramos la puerta altiro para que no entraran» fue parte del testimonio que entregó durante el juicio oral contra los delincuentes.