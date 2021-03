«Está enojado»: Pamela Díaz contó que Manuel Neira le dijo que no hablara más de él Tras la entrevista con Martín Cárcamo, Pamela Díaz aseguró en 'Me Late' que su exesposo la contactó para que no hablara más de él.

Hace unos días Pamela Díaz fue entrevistada por Martín Cárcamo en el programa ‘De Tú a Tú’ de Canal 13. En el espacio se refirió a su relación con el exfutbolista, Manuel Neira, donde la chiquilla sin filtro dijo que lo había gorreado en innumerables ocasiones. «Siempre me cagó, nunca fue un gallo fiel», aseguró la ‘Fiera’ al rubio animador. Además, Díaz reveló que mientras el exjugador se encontraba en Israel, ella llegó sin previo aviso a su hogar a contarle que estaba esperando una retoña. Sin embargo, lo pilló con otra mujer. Esto fue la gota que rebalsó el vaso y finalmente en en 2008 Pamela se divorció del chiquillo. Neira le respondió a Pamela Tras la entrevista, es que durante el programa ‘Me Late Prime’ de TV+, Pamela afirmó que las declaraciones de ella molestaron al exastro de Unión Española. «Sabes qué, no se habla más de Manuel Neira porque a él le molesta. Le molesta que hablemos de él», dijo la chiquilla. Además agrega que «a él le molesta cada vez que sale alguna cosa», afirmando que contactó a la morenaza después de emitida la entrevista. «No hablo con él hace años. Nosotros nos ‘wasapeamos’ nomás. Me escribió y hablamos y está enojado. Y por eso me dijo que no hablara más de él. Y yo dije ‘lo voy a intentar’, pero ahora estoy hablando de él», dijo. Su actual relación Por otra parte, Pamela Díaz hace poco volvió a creer en el amor ya que lleva algunos meses con el animador de Chilevisión, Jean Philippe Cretton. En la entrevista con Martín, la ‘Fiera’ admitió que «lo paso bien. Nos cagamos de la risa. Tenemos el mismo sentido del humor, entonces cuando tú estás riéndote todo el rato, ya es bacán». «Somos muy parecidos en muchas cosas, de soltar, de hablar. Hoy ya no aguanto cosas, él seguramente tampoco. Es muy difícil que hoy aguante los engaños. Antes me vi obligada a perdonar porque estaba enamorada. Hoy ya no aguanto eso», puntualizó.