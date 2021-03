«Tengo mucho odio en mi corazón»: El duro descargo de la madre de Tomás A través de sus redes sociales, la madre del pequeño Tomás Bravo compartió un honesto mensaje sobre los últimos días tras la muerte de su hijo

Ya ha pasado más de una semana desde que lamentablemente se dio con el cuerpo del pequeño Tomás Bravo, tras 9 días de incansable búsqueda. Es frente a esto que no han tardado en presentarse inmensas muestras de cariño para el menor desde todas partes en el país.

Por lo mismo que la madre del niño de tan solo 3 añitos, quiso agradecer por una animita que se instaló en homenaje a su retoño. «Me encuentro esta sorpresa que hicieron unos maestros, su lápida que no sé sus nombres, pero no pidieron nada a cambio. Muchas gracias de todo corazón» señaló Estefanía Gutiérrez en su cuenta de Instagram.

Pero esto no es todo, ya que según reporta La Cuarta, la mamá de Tomás también compartió algunas historias en la red social, donde agradeció el apoyo que ha recibido por parte de la gente alrededor de Chile en el último tiempo.

«Es increíble todo el apoyo que he recibido de la gente. Desde Arica a Punta Arenas. Personas que jamás he visto, amigas que no veía desde hace tiempo y personas que no pensé que me apoyarían, como también no he recibido el apoyo de mujeres que hace unos días atrás se hacían llamar ‘mejores amigas’. Hoy no están, pero bueno… Dios nos abre los ojos a tiempo. Gracias a todas las personitas por su apoyo» señaló.

Junto con esto, Estefanía Gutiérrez también quiso compartir un mensaje sobre se confesó del dolor que siente actualmente y su necesidad por encontrar al culpable de la muerte del pequeño Tomás.

«Dicen que no es bueno tener odio, pero yo tengo mucho odio en mi corazón, por ese bastardo (a) que me robó toda mi vida. Mi corazón no estará en paz hasta tener justicia por mi bebito» agregó la mujer en una de sus historias de Instagram.

Hay que recordar que el principal sospechoso del crimen de Tomás, su tío abuelo, fue dejado en libertad, luego de que la jueza y posteriormente la Corte de Apelaciones encontraran que la Fiscalía no cuenta con la evidencia suficiente hasta el momento para comprobar que tuvo alguna relación con el homicidio.