Hacen bolsa a Pancha Merino por fotito: La acusan de irse al chancho con el botox Luego de compartir una natural postal en su cuenta de Instagram, Pancha Merino se llenó de críticas por parte de sus seguidores.

Por estos días Francisca ‘Pancha’ Merino está de vuelta en televisión, esto luego de que la actriz se uniera al panel de ‘Milf’ durante esta semana para reemplazar a su amiga Berta Lasala. Así fue como lo dio a conocer a través de su cuenta de Instagram.

«Queridos amigos !! Estaré esta semana en @milftvmas con @clonserva @lafranconserva@majovozenoff reemplazando a mi amiga @lasalaberta1» escribió la ex opinóloga en la red social junto a una postal en la que posa con un look muy natural.

En poco tiempo Pancha Merino recibió más de 11 mil me gusta y cientos de comentarios por parte de sus seguidores, a quienes les encantó que esté de vuelta en televisión, además de destacar que su participación en el programa es más que esperada.

«Por fin alguien entrete en el programa»; «Maravilloso!»; «Que bien!!!»; «Toda la suerte del mundo! Linda»; «Solo lo veré por ti que conste»; «Que entrete te voy a ver entonces»; «que buena, me gusta verte en la tv»; «Entonces lo veo»; «Que bueno felicitaciones» y «Motivo para verlo» le escribieron.

Pese a que la mayoría de los comentarios hacia Pancha Merino fueron positivos y destacando lo regia que se ve en la fotito, de todas formas algunos le dejaron pesados comentarios, es más en esta oportunidad algunos afirmaron que se había ido al chancho con los arreglines en el rostro.

Tanto así que una se las seguidoras de la comunicadora aseguró que tiene «Un poco de exceso de botox… no lo necesitas», mientras que otros señalaron que podía ser mucho retoque digital. «O photoshop», junto con esto otro seguidor escribió: «Pensé que era la única que lo había notado». Hay que mencionar que la intérprete no se refirió a las críticas que recibió por su look.

Aquí te dejamos la fotito de Pancha Merino en su regreso a la TV