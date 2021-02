Rocío Toscano se confesó tras convertirse en mamá: «No soy la misma» A poco más de una semana de convertirse en mamá por primera vez, Rocío Toscano se sinceró sobre esta nueva etapa en su vida.

El pasado 14 de febrero, la actriz nacional Rocío Toscano enterneció a sus seguidores luego de anunciar que finalmente se convirtió en mamá por primera vez, tras recibir a sus retoños Luca y Alma quienes decidieron llegar justito para el Día del Amor.

Ya pasada más de una semana desde el nacimiento de los mellizos, la intérprete de 27 años conversó con Las Últimas Noticias para referirse a estos primeros días como mamá. «Es hermoso. Nunca me imaginé que la sensación era tan intensa. No soy la misma desde que los tuve».

«Los primeros días dormí entre cuatro a cinco horas. Estaba hablando puras tonteras, mi cabeza hacía cortocircuito porque me puse super alerta, no quería dejar de mirarlos» agregó Rocío Toscano, quien aseguró que pese al cansancio está más que bien.

Siguiendo por esta línea, la chiquilla comentó que ya está notando las personalidades de sus pequeños. «Son tan ricos, nunca me imaginé tener hijos tan bonitos. Ya abrieron los ojos, sonríen. Se le van notando las personalidades, sus energías son distintas. La Alma es muy power, muy parecida a mí, y Luca tiene una paz inmensa, sonríe, se estira. El papá está chocho, los mira y llora».

El regreso a Chile

Hay que mencionar que Rocío Toscano viajó a Estados Unidos en las últimas semanas de su embarazo, por lo que sus pequeños son de nacionalidad norteamericana. «Mientras estaba en el hospital vino una asistente social y ahí mismo inscribí a mis hijos en el registro civil, sin moverme ni esperar nada, ni esperar al papá. Así que ya tengo el trámite hecho».

De todas formas la actriz aseguró que tiene planeado volver a Chile para que sus mellizos obtengan la doble nacionalidad, aunque aún no tiene fecha para hacerlo. «En mi familia están tan chochos que pienso que será duro cuando me vaya. Porque esto no es que todos vivamos en Chile me tomo un avión y listo, en mi caso son 9 mil kilómetros de distancia».