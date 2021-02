Tras 15 años Christian Henríquez deja Morandé con Compañía: «Me voy frustrado» El comediante detrás de 'Ruperto' dio a conocer que se va del espacio de humor, asegurando que no tenía la oportunidad de crecer.

Una serie de cambios se viven al interior de ‘Morandé con Compañía’ y durante la jornada de este lunes se sumo otro bastante importante. Pues Christian Henríquez, el actor tras Ruperto, confirmó que tras 15 años no sigue en el espacio de humor de Mega.

En conversación con Las Últimas Noticias, el comediante señaló: «Llegué con la decisión tomada a conversar con Ina (Sáez, productora de Kike 21). Le dije que me retiraba, que necesitaba dar un paso al costado. Todo fue en la mejor de las ondas, porque en el programa crecí mucho y el programa también creció con mis personajes, pero ya el último tiempo ni aparecía».

«Sentí que ‘Morandé’ no me daba el espacio para crecer, para mostrar mi trabajo en un espacio que no fuera ‘El Muro’. Además, la línea editorial de Mega tampoco me permitía poder ser más rupturista o ir más al choque con temas sociales» agregó Ruperto.

«Creé varios personajes más, como la Botín y le fue bien, pero no tuve espacio para desarrollarla más». Indicó Henríquez, quien además confesó que por esta razón no deja feliz el programa, sino que lo contrario. «Me voy frustrado porque me hubiera encantado seguir en ‘Morandé’« señaló.

Siguiendo por esta línea señaló que: «Estuvimos mucho rato conversando, pero yo iba con la decisión tomada. Si decidía seguir significaba quedarme estancado, haciendo los mismos personajes en El Muro. Además, sentí que como que no era muy necesario que estuviera Christian Henríquez en el espacio y por otro lado quería seguir haciendo otras cosas».

Finalmente el actor tras Ruperto comentó que tras oficializar su salida del programa le envió una carta de despedida a sus compañeros del programa, de los cuales con la excepción de dos, todos le respondieron. Siendo uno de estos ni más ni menos que Kike Morandé.