¡Abuelita! Carmen Gloria Bresky presentó a su nieto: «Lloro de amor» Aprovechando este Día del Amor, Carmen Gloria Bresky anunció que se convirtió an abuela por primera vez a los 42 añitos.

Aprovechando la celebración del Día del Amor, Carmen Gloria Bresky compartió con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram una bella noticia que la tiene más que chocha, pues a sus 42 añitos se convirtió en abuela por primera vez.

La actriz nacional publicó en la red social dos tiernas postales para dar a conocer este especial acontecimiento. Una de ellas de la manito y otra del pie del recién nacido.

«A propósito del día del amor, quiero contarles que un caballero me robó el corazón, nos estamos recién conociendo pero siento que ya no soy la misma y que me inspira a ser mejor persona. Me recuerda a mi primer amor y eso me emociona tanto que lloro de amor» comenzó escribiendo Carmen Gloria para acompañar las fotitos.

«Mi bello y amado nieto Gael ❤️te tomo la mano para siempre» agregó la intérprete sobre el pequeño, quien es hijo de su retoño mayor Dante Layseca, quien tiene 25 añitos.

En poco tiempo Carmen Gloria recibió más de 21 mil me gusta y decenas de comentarios por parte de sus seguidores, quienes quedaron sorprendidos por la noticia y no dudaron en felicitarle y dedicarle bellas palabras por esta nueva etapa en su vida.

«Muerooo muchas felicidades!!!»; «Felicidades a la abuelita más hermosa»; «Felicitaciones a la abuelita mas cool»; «Felicidades»; «Felicidades preciosa y besos a todes»; «Cosha mas linda»; «Que hermoso nieto»; «Qué chochera! Felicidades!»; «La abuela chocha❤️🙌disfruta. Que hermoso momento, bienvenido Gael» son algunos de los mensajes que le dejaron.

También algunos de sus colegas quisieron felicitar a Carmen Gloria por la llegada de este nuevo miembro de su familia. Una de ellas fue Sigrid Alegría, quien escribió: «Bienvenido este nuevo amor,… en el dia del amor 🧡 Felicidades a todes». Mientras que María Elena Swett dijo: «QUE MARAVILLA! Abuelitaaa!!!!! Felicidades».

Aquí te dejamos la publicación de Carmen Gloria Bresky