Polémica por dichos de Victoria Abril sobre la vacunas: «¡Ahora somos cobayas!» Hasta de "Coronacirco" trató la actriz española Victoria Abril la situación que se vive actualmente alrededor del mundo por el coronavirus.

En medio de la polémica se encuentra la actriz española Victoria Abril, pues en medio de la conferencia de prensa tras recibir un galardón de Honor en los Premios Feroz de cine y televisión. Se fue con todo al momento de criticar la veracidad de la pandemia que se vive alrededor del mundo y las vacunas recientemente creadas.

Según lo reportado por El País, la también cantante no filtró para referirse a este tema, e incluso tildó de «coronacirco» a la crisis sanitaria, llegando a cuestionar la cantidad de fallecidos que ha dejado el Covid-19, asegurando que se exagera en comparación con otras enfermedades.

Pero la cosa no se quedó allí, pues Abril siguió: «¡Ahora somos cobayas, metiéndonos vacunas que son unos experimentos sin probar y que no solo no están funcionando, sino que tenemos más casos positivos, más enfermos y más muertes!».

Tras esto, la actriz que incluso ha trabajado con Antonio Banderas, se mostró agradecida de que la vacuna no fuera obligatoria, afirmando que: «Esto no es una pandemia, es una ‘plandemia’», agregó. «Y el pelo no me lo corto hasta que recobre las libertades».

«Esto es un ‘coronacirco’, un folletón de televisión con epidemia uno, epidemia dos, epidemia tres o variante inglesa. Luego vendrá la californiana, luego vendrá la sudafricana, que es más grave… luego la brasileña y así vamos a estar» señaló Victoria Abril.

Mientras daba sus declaraciones, la intérprete incluso llamó a los periodistas que se encontraban presentes a quitarse las mascarillas para hacerle las preguntas. «El miedo al peligro de morir te impide vivir, hay algo peor que perder la vida y es perder la razón de vivir. Basta ya, ¿no?» cerró.

Hay que mencionar que Victoria Abril es una reconocida actriz española que ha trabajado con importantes directores como Pedro Almodóvar, e incluso con el director chileno Miguel Littín en la cinta ‘Sandino’.