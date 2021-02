Pamela Leiva se llenó de piropos al estrenar veraniego nuevo look A través de su cuenta de Instagram, Pamela Leiva mostró el nuevo look que estrenó para esta temporada, sacando aplausos.

Son muchas las famosas que durante este inicio de año decidieron cambiar de look para dejar atrás el complicado 2020 atrás y comenzar con todas las energías positivas. Por lo mismo una de las últimas que decidió unirse a la tendencia es ni más ni menos que Pamela Leiva.

Pues la humorista nacional se lució al estrenar una veraniega imagen, ya que encantó a sus seguidores con unos tonos más claros en su cabello, además de dejarlo con unos formados rizos.

Obviamente que Pamela Leiva mostró su nueva imagen a través de su cuenta de Instagram, donde compartió varias fotitos con su nuevo look. «Ella la Paulina Rubio y me atreví numas y cambié el look. Ahora soy la rubia Mireya» escribió para acompañar la postal.

«Me cuesta ene hacer cambios con mi pelito, pero luego de meses de tratamiento pudimos volver a jugar con mi cabello, gracias a mi amoras de @w_studiopeluqueria que me dejaron regia» agregó la ex chica reality en la publicación.

Al poco tiempo de compartir su imagen, Pamela Leiva recibió más de 13 mil me gusta y decenas de comentarios por parte de sus seguidores, a quienes les encantó su nuevo estilo de cabello y no dudaron en demostrar lo regia que se ve la chiquilla.

«Te ves regia»; «Dejame decirte qué estás regiaaaaa te quedo precioso»; «Pamela,,,,me enamoré de ti»; «Que lindo color!!! Y linda tu obvio!!»; «Que linda te ves»; «He muerto de amor!!!»; «Te quedó regio»; «guapísima»; «Divina»; «Minisimaaa»; «Hermoso tu pelitooooooo» son algunos de los mensajes que recibió.

Pero incluso algunas de sus amigas en el mundo del espectáculo le dejaron mensajes a Pamela Leiva, una de ellas fue Botota Fox quien le escribió: «Te amo», mientras que nuestra Chiqui Aguayo también la piropeo: «Te amo». Incluso Pamela Díaz apareció y le dijo «Lindaaaa mi guachis».

Aquí te dejamos el nuevo look de Pamela Leiva