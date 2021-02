Marcela Vacarezza encantó con tierna postal junto a Rafael Araneda y su retoño Benjamín A través de su cuenta de Instagram, Marcela Vacarezza compartió una bella fotito en la que aparece junto a su hijo menor y su esposo.

Hace algunos meses Marcela Vacarezza y Rafael Araneda sorprendieron al presentar a su cuarto retoño, un pequeño del que habían sido guardadores y que finalmente tras dos años de trámites pudieron adoptar legalmente. Situación que sacó aplausos entre sus seguidores por el bello gesto de amor.

Obviamente que desde ese momento los papitos han estado más que chochos compartiendo todo tipo de registros en sus redes sociales, mostrando lo lindo que está Benjamín y lo mucho que ha crecido en el último tiempo.

Es por lo mismo que recientemente Marcela Vacarezza enterneció a sus seguidores al compartir en su cuenta de Instagram una postal nunca antes vista en la que aparece posando junto a su esposo y el pequeño. «Solo amor ❤️❤️❤️» escribió la comunicadora para acompañar la postal.

La fotito obviamente fue todo un éxito y en poco tiempo recibió más de 35 me gusta y decenas de comentarios de sus fanáticos a quienes les encanta ver lo rodeado de amor que está Benjamín y lo feliz que se ven en las postales que comparte la psicóloga.

«Me alegra mucho que exista gente como ustedes con tanta capacidad de Amar»; «Hermosa familia mi inspiración..»; «SON EJEMPLO A SEGUIR los quiero mucho familia linda»; «Los mejores»; «Preciosa la fotografia, los ojitos y sonrisa de Benjita la ternura en toda su dimension, son muy afortunados» y «Los mejores‼️, me encanta!!» son algunos de los mensajes que recibió Marcela.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Marcela Vacarezza 🍀💕 (@marcelavacarezza_)

También recibe críticas

Hay que mencionar que recientemente Marcela Vacarezza recibió una pesada crítica por parte de una seguidora, esto luego de que compartiera una postal junto a su retoño mayor en la que posaba sin una gota de maquillaje.

«Pensé que era su abuelita. Qué distinta se ve sin maquillaje 😱» le escribió la usuaria, a lo que la animadora no dudó en contestar: «Es que no me ofenden porque así es la vida. Es obvio que uno está más vieja 👵🏻 Jajajaja».