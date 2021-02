La carita: Tienda exclusiva vendía productos de AliExpress a 100 lucas

La polémica se encendió en Twitter hace una semana cuando sus usuarios descubrieron que Proyecto Metanoia, tienda online que se caracteriza por vender ropa de diseñador «exclusiva», ofrecía diversos productos que venían de la famosa aplicación china AliExpress.

Pero eso no es todo, ya que la cosa se volvió color de hormiga cuando nos enteramos que los artículos que el sitio ofrecía se vendían hasta diez veces su valor. Hecho que fue comprobado por varios cibernautas en la red social del pajarito.

#Metanoia el problema no es que vendan cosas de aliexpress, si no que lo pasen como exclusivas de autor (y uno asuma que son de material bueno y no plástico). pic.twitter.com/gplbFltb3N

