«¿Qué le pasó en la cara?» Hacen pebre a Oriana Marzoli por nuevo video Tras compartir un nuevo registro en su cuenta de Instagram, sus seguidores la llenaron de críticas por los retoques en su rostro.

Como ya te hemos contado, en el último tiempo Oriana Marzoli se ha llenado de críticas en sus redes sociales, ya que los usuarios aseguran que se está yendo al chancho con las operaciones, especialmente en el rostro, pareciendo una persona totalmente distinta

Tanto sería el cambio de la polémica ex chica reality, que varios incluso comentaron que pareciera que quiere imitar a Gala Caldirola, su ex compañera de encierro y enemiga. Por lo mismo que a muchos les sorprende que luzca un look tan parecido a la española.

Y como ya es costumbre, cada vez que Oriana Marzoli publica algo, le llueven los comentarios pelando lo cambiada que está. Pero en esta ocasión lo que más se fijaron es en el gran tamaño de sus labios, que da a entender que nuevamente se hizo un arreglín en esa zona.

Resulta que la venezolana compartió recientemente un video en su cuenta de Instagram donde aparece bailando, junto a lo que escribió. «SIN FILTRICOS❌ que sino se pone muy criticona la gente no?✌🏻jajaja y MUY en bucle con esta canción!». Pese a esto, nadie se fijo en su baile, sino que de inmediato hablaron de su cambiado rostro.

«Igual a la galaa»; «se operó más los labios»; «Sin filtro dice»; «pero con mil cirugias»; «Usted es vendedora de Zara?»; «bisturí x todas partes»; «Es gala o no»; «Que le paso en la cara?»; «Wena gala»; «Sin filtros pero como con 8500 operaciones»; «Ahora sin retoques estéticos, ah que eso ya no se puede» y «para que filtro si se hizo entera de nuevo» son algunos de los comentarios que recibió Oriana.

Hay que recordar que hace un tiempo, Oriana hizo noticia en nuestro país luego de que hablara de sus ex compañeras de reality Lisandra Silva y Gala Caldirola, pelando sus relaciones actuales y recordando cómo era que se llevaban en los encierros.

«Era lerda, cantaba canciones de Disney Channel todo el día. Me ponía de los putos nervios. No sé quién coños se creía que era, porque tenía 20 personalidades en su cabeza» comentó sobre su tiempo con la cubana, quien hace unos meses se convirtió en mamá.

Mientras que sobre Gala, su «enemiga», Oriana no tuvo filtro para comentar: «A cualquier persona le gustaría vivir una vida de millonario, feliz, casada y enamorada. Yo no puedo entrar en sus sentimientos, yo no sé si está enamorada o no».