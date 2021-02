Belenaza y su posible llegada a la animación de MCC: «Yo no transaría mi línea editorial» Tras la salida de Kike Morandé de su histórico programa, varios rostros han surgido como posibles animadores, siendo Belenaza uno de ellos.

A fines de la semana pasada se confirmó que Kike Morandé dejaría la animación de ‘Morandé con Compañía’ tras 20 años al mando del programa de humor. Así que inmediatamente comenzaron los rumores de sus reemplazos, siendo una de estos ni más ni menos que Belenaza.

Frente a esto, la humorista que ha participado por varios años en el espacio de Mega, se refirió a su posible salto a la animación con Fran García-Huidobro tras participar como invitada en ‘Cómplices’, el programa de Instagram de la comunicadora.

Belenaza fue rápida en desmentir esta situación, asegurando que «nunca me han dicho nada» sobre asumir la conducción del programa, además de agregar que aunque se lo ofrecieran, no aceptaría el trabajo.

«Mi línea editorial dista mucho de la línea editorial de Mega. Si bien Morandé con compañía es un programa que hace Kike 21, se emite por Mega. Yo no transaría mi línea editorial personal por animar el programa» afirmó la actriz.

Siguiendo por esta línea, Belenaza indicó que ella no estaría dispuesta a quedarse «callada» sobre otros temas. «Una cosa es ser conservador y la otra es de lleno no poder opinar».

«Por ejemplo, yo no podría no opinar sobre lo que está pasando, ya sea estallido social, ya sea los errores que ha cometido el Gobierno, que considero que el presidente es un payaso, eso jamás lo podría decir… Entonces, no estoy dispuesta a transar quedarme callada por una pega» agregó.

El regreso de Morandé con Compañía

Pese a que Kike Morandé no estará de regreso para la nueva temporada de ‘Morandé con Compañía’, desde Mega se confirmó hace un tiempo que el programa volverá en marzo. Aunque con la salida de su rostro estrella, se vivirá un cambio completo en el espacio, con cambio de nombre incluido.